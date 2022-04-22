Foreign Policy: в Германии начали выселять афганских беженцев — чтобы освободить места для украинцев

Сотни афганских семей, прибывших в Германию в минувшем августе, вынуждены покинуть места своего проживания, пишет Foreign Policy. Немецкие власти выселяют их, для того чтобы освободить места для беженцев, прибывающих с Украины.

Немецкие власти выселяют из домов сотни афганских беженцев, пишет Foreign Policy. Это делается для того, чтобы освободить места для прибывающих беженцев с Украины.

«Эти выселения намеренно не предают огласке. Некоторые люди жили в этих домах годы: их вырвали из их социальной среды, в том числе детей, которых отселили в районы, очень далёкие от их школ», — приводит издание слова Тарека Алаовса, члена организации Berlin Refugee Council. Алаовс заявил, что немецкое правительство оправдывает выселения тем, что афганские граждане проживали в местах временного размещения.

«Разумеется, это не вина украинцев. Однако нам нужно подумать о наших принципах солидарности, если они распространяются только на определённых людей. События последних месяцев показали, что отношение к беженцам может быть разным», — отметил Алаовс.

Как пишет Foreign Policy, одна из проблем, связанная с недавно прибывшими в Германию афганскими беженцами, заключается в том, что они пропускали процесс получения временного разрешения на проживание, который подразумевает обновление условий каждые три месяца. Вместо этого они сразу приобрели статус людей, получивших убежище, и разрешение на проживание сроком три года. Между тем, статус людей, получивших убежище, предполагает, что человек уже давно проживает на территории принимающей страны, владеет языком и может самостоятельно ориентироваться в обстановке. Именно поэтому новые беженцы из Афганистана не получают должного уровня помощи.

Издание напоминает, что до начала украинского кризиса Германия была европейским лидером по приёму беженцев: большинство из них являются выходцами из Сирии. На данный момент на территории ФРГ проживает более миллиона беженцев. С момента захвата власти в Афганистане «Талибаном»* в Германию прибыло около 12 тыс. афганцев. Однако с момента начала украинского кризиса в Германии зафиксировали уже 316 тыс. беженцев с Украины, многие из которых остаются в Берлине.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

