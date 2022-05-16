УН: украинские беженцы пожаловались на жизнь в Европе

Переселенцы, которые были вынуждены уехать из-за боевых действий, считают, что Украина во многом превосходит Европу. Как пишут «Украинские новости», украинцы жалуются на высокие тарифы на коммуналку, некачественный сервис и бюрократическую волокиту. Также, отмечает издание, ещё одна проблема — время работы магазинов, которые рано закрываются и не работают по выходным.

Украинских беженцев, переехавших в западные государства, расспросили, чем их разочаровала европейская действительность. Как пишут «Украинские новости», переселенцы, которые были вынуждены уехать из-за боевых действий, считают, что Украина во многом превосходит Европу.

Как отмечается в статье, многие на Украине привыкли к высокому качеству услуг в сфере красоты. Как оказалось, в Европе даже высокий ценник услуги не гарантирует её хорошее выполнение.

«Большая проблема со стерилизацией инструментов для маникюра. Если в Киеве у большинства мастеров есть специальный сухожаровой шкаф, то здесь таких нет ни у кого. Обработка есть, конечно, но при помощи антисептиков. Даже большая редкость шариковые стерилизаторы, которые на Украине уже давно не используют. Поэтому к мастерам маникюра ходить страшно», — рассказала Ольга, которая из Киева перебралась в Португалию.

Одесситка Елена, которая остановилась в Австрии, подчёркивает: к местным парикмахерам можно идти на свой страх и риск. Обычно, говорит она, даже сами европейцы ищут украинских мастеров, так как знают — их уровень на голову выше.

«Мода на западе — другая, подчёркивает украинка Дарья. По её словам, бьюти-бизнес в Германии особой популярностью не пользуется — следят за собой только состоятельные европейки. Поэтому и цены на услуги очень высокие. А качество при этом плохое, потому что конкуренции особо нет. Например, маникюр в Германии стоит 50 евро, покраска волос 150 евро на дому, без вывода цвета», — рассказала она.

Ещё одно больное место — медицина. Украинцы жалуются, что терапевты выписывают парацетамол от всех болезней и действуют исключительно по методике, не учитывая особенности здоровья человека.

«Если не умираешь — будешь ожидать встречи с врачом несколько недель, а то и месяц», — рассказала Елена.

Особенно большие проблемы возникают у беженцев, имеющих хронические заболевания. Многие из них нуждаются в постоянном приёме препаратов — однако чтобы получить их в Европе, нужно пройти полное обследование и доказать свой диагноз. Чтобы получить рецепт, людям даже приходится прибегать к незаконным методам.

«У моей мамы проблемы с щитовидкой — несколько раз в год она проходит на Украине обследование. Она на постоянной основе уже много лет пьёт таблетки «L-тироксин». Это жизненно важно. В Чехии же их без рецепта купить невозможно. А сам рецепт выдаётся только на одну упаковку. К счастью, в первое время наш знакомый, который здесь живёт, помог раздобыть рецепт», — рассказала Наталья, которая переехала в Прагу.

В Европе также сильно выросли коммунальные тарифы. И если с ценами на газ и электричество всё понятно, то вот стоимость домашнего интернета украинцев просто шокирует.

«Если дома я платила 200 гривен в месяц, то в Италии проводной интернет стоит 40 евро», — говорит харьковчанка Анна. Аналогичная ситуация и в Португалии — там минимальный пакет интернета стоит около 45 евро.

Анна сейчас находится на Сардинии. Месячная стоимость квартиры, в которой она живёт, составляет 300 евро. Еще 200 евро — это коммуналка. И это без отопления — его здесь вообще нет.

«В Португалии очень мало домов с общим газоснабжением. Здесь покупают баллоны, которые подключаются к газовой колонке, — их используют для готовки и подогрева воды. Но не для отопления. Батарей фактически нет», — рассказала Ольга.

Цена одного баллона — 35 евро, хотя ещё несколько месяцев назад он стоил чуть больше 20. Для семьи из четырёх человек этого хватает на три недели — при условии экономного использования.

Из-за наплыва беженцев сильно выросли и цены на жильё. В Лиссабоне найти квартиру меньше чем за тысячу евро — нереально. Но даже при наличии этих денег не факт, что арендодатель вас выберет.

«Мало того что поднялась стоимость, так ещё и очень жёсткие контракты. Арендодатели заключают контракт минимум на полгода, а в основном — на год. И это ещё не гарантия: кандидаты участвуют в тендере. К примеру, изначально в объявлении цена была 700 евро, тут появляются ещё желающие, и они начинают торговаться и поднимать стоимость аренды. И ещё тут обязательно нужно заплатить депозит. Многие сейчас платят сразу на год вперёд», — рассказала Татьяна.

«В Испании очень часто воруют, выбивают стёкла в машинах. Нам сразу сказали, что машину можно оставлять только на платных парковках. Мы не послушались и оставили на бесплатной — на утро обнаружили выбитое стекло», — рассказала киевлянка Катерина.

Ещё одна проблема для украинцев — время работы магазинов. К примеру, в Италии многие закрываются на сиесту и не работают по выходным.

«Магазины открыты с 8—9 утра до часу дня, после этого они закрываются на перерыв и открываются около 16:30—17:00. То есть, планируя свой день, нужно это учитывать. Плюс всё закрыто в воскресенье, работают только большие торговые центры, но не во всех городах они есть. С аптеками то же самое. Есть только автоматы, в которых можно приобрести пару видов таблеток, сироп от кашля и памперсы», — рассказала Анна.

А Елена, которая находится в Австрии, была удивлена местными детсадами. По словам девушки, детей вообще не готовят к школе: воспитатели просто присматривают за ребёнком, пока родители на работе: «На Украине мой сын уже проходил хорошую подготовку к первому классу. Здесь же он просто рисует, вырезает из бумаги, как ему хочется. В целом школьная программа очень лёгкая, даже элементарная. Украинские учебные учреждения сильнее в этом плане».