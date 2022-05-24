WION: Индия остаётся единственной из участников QUAD, кто не ввёл санкции против России

Четырёхсторонний диалог по вопросам безопасности (QUAD) при участии представителей Австралии, США, Индии и Японии в очередной раз проходит в Токио. Причём Индия — единственная участница этого диалога, не поддержавшая ввод санкций против России. Она традиционно придерживается политики «неприсоединения», что позволяет ей избегать вовлечения в конфликты между сверхдержавами и сохранять свой статус-кво, сообщает WION.

Индия — единственный член азиатской «четвёрки», не вводивший санкций против России. Она традиционно придерживается политики «неприсоединения». И хотя в нынешних условиях продолжать поддерживать тесные партнёрские отношения как с США, так и с Россией становится сложнее, она продолжает сохранять свой статус-кво, сообщает WION.



Представители стран — участниц Четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD) проводят новую встречу в Токио. При этом обострившийся кризис на Украине, а также его последствия на глобальном уровне остаются в центре внимания в процессе обсуждений. Но в отличие от Австралии, США и Японии, Индия до сих пор не поддержала санкции и не предприняла никаких действий против России, отмечается в статье.



Почему же Индия открыто не осудила действия Москвы и не ввела никаких санкций, задаётся вопросом автор. Дело в том, что она имеет давние связи с Россией и не планирует прекращать сотрудничество, особенно в сфере обороны и энергетики, поясняется в статье. По мнению экспертов, эта страна и дальше планирует во многом полагаться на развитие этого партнёрства.



Не случайно во время своего визита в США в апреле этого года министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия хотела бы быть «хорошим другом» для западных стран, однако в то же время не хочет стать «ослабленной» и должна надёжно обеспечивать свою безопасность, отмечается в статье.



Из-за соперничества с соседним Пакистаном она давно стала одним из крупнейших в мире покупателей оружия, а растущая мощь Китая в регионе лишь усиливает обеспокоенность индийских властей в сфере безопасности, сообщает WION. Хотя за последние годы Индия пыталась диверсифицировать свои поставки оружия, закупая различные виды вооружений во Франции, Израиле, Великобритании и США, однако Москва по-прежнему остаётся её основным поставщиком, говорится в статье.



По разным оценкам, с 1992 года около двух третей военной техники поступило в Индию из России. В то время как американская исследовательская группа Stimson Center полагает, что российское оружие может составлять до 85% имеющихся у Индии на данный момент систем вооружений, сообщается в статье.



Что касается других членов QUAD, то Соединённые Штаты одними из первых осудили российскую спецоперацию на Украине и ввели против Москвы многочисленные санкции. Вскоре к США присоединились Япония и Австралия. Но несмотря на тесные связи Индии с этими странами, она не спешит поддерживать эти меры, констатирует WION.



Индия давно придерживается политики неприсоединения, благодаря чему ей удаётся сохранять свой суверенитет и избегать попыток втянуть её в конфликты между сверхдержавами, подчёркивается в статье. И несмотря на то что тесные отношения с Соединёнными Штатами, с одной стороны, и Россией — с другой, в сложившихся условиях создают для неё определённые сложности, Индия продолжает сохранять свой статус-кво, заключает WION.