CNN: антикитайскому альянсу США, Индии, Японии и Австралии ещё далеко до «азиатского НАТО»

Администрация президента США Джо Байдена вошла в Белый дом в этом году с целью объединить союзников в усилиях по сдерживанию территориальных претензий Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет в своей статье журналист CNN Брэд Лендон.



В пятницу Байден делает свой самый большой шаг к этой цели, собирая виртуальную встречу лидеров стран четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad) — непрочного альянса с участием Соединённых Штатов, Японии, Индии и Австралии.



Вашингтон заявил, что на встрече будут обсуждаться такие темы, как COVID-19, экономическое сотрудничество и климатический кризис. Между тем Нью-Дели заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудит с Джо Байденом, японским премьером Ёсихиде Сугой и австралийским премьером Скоттом Моррисоном «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».



В этих заявлениях нет ни одного упоминания о Китае, но именно подъём азиатской экономической и военной сверхдержавы привёл к возрождению Quad в 2017 году, отмечается в статье.



Четырёхсторонний диалог по безопасности представляет собой неформальный стратегический форум, в рамках которого проводятся полурегулярные встречи на высшем уровне, обмен информацией, а также военные учения.



Хотя он и не является официальным военным альянсом, таким как НАТО, однако он рассматривается некоторыми как потенциальный противовес растущему влиянию Китая и его предполагаемой агрессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Quad, которую Пекин назвал символом «ядовитого» менталитета холодной войны, — часть плана Байдена по сдерживанию КНР, пишет CNN.



Тимоти Хит, старший аналитик центра RAND Corp., считает, что «многие страны региона, особенно в Юго-Восточной Азии, вероятно, будут рады более тесному сотрудничеству между членами Quad, которые таким образом будут создавать противовес мощи Китая».



Однако, как отмечается в статье, нет никаких гарантий, что это произойдёт. Не следует забывать, что первая версия четырёхстороннего диалога сошла на нет и раскололось под давлением Китая в 2007 году. Пекин позиционировал организацию как попытку окружить КНР. В результате, опасения, что Пекин может нанести ответный экономический удар, заставили партнёров США ретироваться.



Эксперты говорят, что если Quad сейчас попытается обуздать Китай, то стоит ожидать ответных действий со стороны Пекина.



«Это, вероятно, вызовет усиление напряжённости в отношениях с Китаем, включая возможность экономического возмездия против Индии, Австралии и Японии», — добавил Хит.



Для всех трёх стран это может стать тяжёлым испытанием, поскольку для каждой из них Поднебесная является крупнейшим торговым партнёром.



Кроме того, по словам Хита, Quad — это далеко не единый фронт: между членами существуют разногласия, что не может не радовать Китай.



«Эта структура остаётся неформальным собранием с очень небольшой институциональной опорой. В этом смысле Quad определённо не является «азиатским НАТО», — подчеркнул Хит. — Члены Quad, возможно, разделяют озабоченность по поводу Китая и по поводу необходимости поддерживать порядок, основанный на правилах, но у них также отсутствует консенсус по вопросу: что делать с Китаем. У членов этой организации разные приоритеты: Индия в основном сосредоточена на Индийском океане, а Австралия и Япония больше озабочены Южно-Китайским морем».



И, если пользоваться спортивными аналогиями, то Пекин прямо сейчас контролирует темп игры, считает Хит. Однако, как он отмечает, если Китай усилит свою военную агрессию против других стран, то существует вероятность того, что Quad может превратиться в более прочный военный альянс.