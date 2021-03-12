NYT: сами с чипами — Китай планирует пробираться к «технологическим вершинам» в одиночку

На фоне торговой войны с США и трений в IT-сфере, которые никуда не делись даже со сменой администрации в Вашингтоне, в своём плане на следующие пять лет Китай решил увеличить расходы на сферу технологий. Как пишет The New York Times, Пекин намерен потратить немалые деньги, чтобы вычислить свои уязвимые точки, на которые может повлиять Америка, и закрыть их собственными альтернативами.

Китай уже давно мечтает стать ведущей технической державой. Такие планы он строил ещё в 2015 году, но сейчас, когда всё больше стран начинают настороженно относиться к КНР и его растущей экономической мощи, приобрести независимость в сфере технологий для Поднебесной становится особенно важно, пишет The New York Times.

В новом пятилетнем плане, опубликованном в пятницу 5 марта, китайские власти называют технологическое развитие вопросом национальной безопасности, а не просто экономики. Согласно новой программе траты на исследования в этой сфере будут повышаться на 7% в год — как в государственном, так и в частном секторе. Вместе с бюджетом на технологии Пекин повысит и бюджет на оборону — на 6,8% в следующем году, что некоторых наталкивает на сравнение с потенциальной «конкуренцией в духе холодной войны» с США.

Изначально на дополнительные траты в сфере технологий Китай навела политика президента США Дональда Трампа, который попытался ограничить для китайских корпораций доступ к американским разработкам. Даже теперь, когда администрация в США сменилась, Пекин уверен, что больше не может полагаться на Запад в стабильных поставках технологий, которые бы способствовали экономическому росту КНР, — пора создавать собственные технологии.

«Соединённые Штаты уже забрались на верхушку и теперь хотят откинуть лестницу», — полагает экономист из Академии общественных наук Китая Чжан Сяоцзин.

Путь к, как назвал их председатель КНР Си Цзиньпин, «глобальным технологическим вершинам» непрост. Газета напоминает, что ещё на прошлую пятилетку китайские власти задались целью потратить 2,5% ВВП на исследования и разработки, но реальные расходы желанных показателей не достигли.

Микрочипы — один из технологических секторов, в которых Китаю приходится непросто, но на который очень сильно полагается производство китайской электроники. Раньше местные производители предпочитали импортировать полупроводники, но привычки пришлось менять, когда США начали проводить протекционистскую линию. Правда, несмотря на десятки миллиардов, инвестированных в отрасль, отечественные чипы удовлетворили лишь 15,9% спроса в 2020 году — не намного больше, чем 15,1% в 2014-м, отмечает The New York Times.

На прошлой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян представил предложения по ускорению процесса разработки передовых полупроводников, операционных систем, процессоров, облачных сервисов и искусственного интеллекта. «Думаю, они действительно обеспокоены. Они знают, что без доступа к тем технологиям они не смогут достичь своих целей», — комментирует эксперт берлинского Института китайских исследований Меркатор Ребекка Арчесати.

По сути, новая стратегия очень схожа с кампанией «Сделано в Китае — 2025», которая ставила перед страной цель к указанному году начать самостоятельно выпускать 70% ключевых компонентов, необходимых местным производителям. Как напоминает газета, этот план «напугал торговых партнёров и внёс свой вклад в изнурительную торговую войну с США».

Бывший американский дипломат и вице-президент Института азиатской общественной политики Дэниел Рассел убеждён: «Китай хочет уменьшить зависимость от мира — не сократить масштабы торговли и взаимодействий, а убедиться, что он не окажется уязвимым перед стратегическим шантажом, который он исторически сам использовал в отношении других».

За последние недели китайские чиновники неоднократно говорили об опасности «уязвимых точек», в которых США контролируют основные технологии. Как заявил на недавней пресс-конференции министр промышленности и информационных технологий КНР Сяо Яцин, власти собираются пересмотреть 41 сектор на наличие «слабых мест», которые могут стать причиной прерывания цепочки поставок в «важный период». За инициативой стоят внушительные средства — Китайский банк развития уже анонсировал, что готов предоставить $60 млрд в займах более 1 тыс. компаний, работающих в сфере инноваций.

Представитель Китайской академии инженерных наук Ни Гуаннань считает, что страна должна создать собственную систему, которая вытеснила бы взаимосвязанные платформы Intel, Microsoft, Oracle и других лидеров IT-сферы. Кроме того, по мнению Ни, КНР также должна увеличить зависимость мира от её инфраструктуры, чтобы обеспечить «мощный механизм сдерживания» против будущих эмбарго.

Как объясняет The New York Times, цепочки поставок в сфере технологий очень сложны и затрагивают сразу немалое количество стран по всему миру, поэтому слишком большое вмешательство в рынки может «привести к непредвиденным последствиям». К примеру, противостояние между США и Китаем из-за микрочипов отчасти стало причиной их нехватки в автомобилестроении.

Издание подчёркивает: в действительности ни одна страна не может по-настоящему сама себя обеспечивать в сфере технологий — просто потому, что их слишком много и нужны они и для армии, и для экономики. Тогда в дело вступают посредники, и противоборствующие стороны пытаются найти недостающие элементы у других стран. Так, многие союзники США были рады свободнее вздохнуть на китайском рынке, когда его покинули американские компании.

«Китай рассчитывает подорвать попытки Америки изолировать его, теснее связывая себя с крупными экономиками, в том числе и политическими союзниками Соединённых Штатов», — утверждает The New York Times.

Со своей стороны новый президент США Джо Байден призывает не отставать от Пекина в инвестициях в инфраструктуру и технологии и предупреждает о Китае: «Если мы не пошевелимся, они съедят наш обед». Забавно, что всего два года назад, будучи кандидатом в президенты, Байден говорил совершенно обратное: «Китай съест наш обед? Да хватит вам!»