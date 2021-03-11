WSJ: в 2021-м США рассчитывают выбиться в локомотивы восстановления мировой экономики

В 2021 году США имеют все шансы стать главным локомотивом восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, обойдя в этом отношении даже Китай, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на выкладки экономистов. Как отмечает газета, устойчивость экономики США обуславливается стремительной кампанией по вакцинации, дешёвыми кредитами и большими объёмами накоплений у населения.

США могут создать почву для мощного восстановления мировой экономики уже в этом году, в то время как по сравнению с периодом после финансового кризиса они играют более значительную роль в отскоке мирового ВВП, — что в целом свидетельствует как о необычности шока, вызванного пандемией COVID-19, так и о гибкости американской экономики, пишет The Wall Street Journal.

Согласно прогнозу компании Oxford Economics, в 2021 году мировая экономика, скорее всего, вырастет примерно на 6%. Это самый быстрый уровень роста за последние полвека. Подобный феномен во многом обусловлен тем обстоятельством, что массовая вакцинация способствует снятию ограничений и возвращению бизнеса к нормальному режиму работы.

Более того, предполагается, что впервые с 2005 года США внесут больший вклад в рост мирового ВВП, чем Китай. Это особенно примечательно, учитывая, что после финансового кризиса 2008 года главным застрельщиком восстановления мировой экономики служил Китай, в то время как темпы экономического отскока в США оказались самыми слабыми со времён Великой депрессии.

Учитывая, что экономика США на треть крупнее экономики Китая, её вклад в рост мирового ВВП будет больше, чем у Китая, при условии, что обе страны будут развиваться примерно одинаковыми темпами.

«В 2021 году США вновь будут играть роль мирового локомотива», — подчеркнула главный экономист Citibank Кэтрин Манн. Тем не менее она оговорилась, что сдерживать экономический рост страны будет общая ситуация в мире.

В прошлом году экономика США сократилась на 3,5%, однако в 2021-м, если верить прогнозам Goldman Sachs, она вырастет примерно на 7%. Китайская экономика в прошлом году выросла на 2,3% и, как ожидается, в этом году вырастет на 8%.

Между тем, экономисты JP Morgan полагают, что США превзойдут докризисный уровень роста к середине этого года, в то время как Китай уже вернулся к показателям до пандемии, хотя и не превысил их. Что же касается Европы и ряда развивающихся рынков, то они будут отставать как минимум вплоть до следующего года.

В то же время, по словам главного экономиста Commerzbank Йорга Кремера, на промышленном развитии Китая в ближайшие годы может негативно сказаться слабый рост населения и производительности труда. При этом Пекин дал понять, что в этом году планирует поэтапно отказаться от стимулирующих мер и сосредоточиться на сокращении госдолга и борьбе с пузырём на рынке недвижимости.

Экономическая устойчивость США, как отмечает The Wall Street Journal, обуславливается рядом факторов, среди которых числятся стремительная кампания по вакцинации, близящийся стимуляционный пакет объёмом в $1,9 трлн, дешёвые кредиты и большие объёмы накоплений. По данным Oxford Economics, американские домохозяйства накопили избыточные сбережения в размере $1,8 трлн.

В то же время в США и ряде других стран экономический спад обошёлся без лопнувших пузырей или роста долговой нагрузки, что очень непохоже на предыдущие экономические кризисы. По мнению экономистов, подобный расклад существенно ускорит отскок экономики.

Однако эхо мощного восстановления американской экономики может нанести существенный ущерб отстающим регионам, вроде Европы и некоторых развивающихся рынков. Рост уверенности инвесторов в завтрашнем дне ведёт как к росту стоимости по займам в США и мире, так и к реплению доллара, что грозит многим правительствам, взявшим большие кредиты в зелёных купюрах, головной болью.

Что же касается Европы, то вакцинация на этом континенте проходит достаточно вяло, и местные правительства пока не планируют новые расходы, которые могли бы сравниться по размаху с расходами США. Между тем, в январе показатели розничных продаж в еврозоне неожиданно упали более чем на 6% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, в то время как в США аналогичный показатель вырос на 7,4% за тот же период.

Тем не менее, предупреждает газета, существуют риски, способные оказать на США негативное влияние. Восстановление некоторых частей мировой экономики может замедлиться или же вообще не произойти. В частности, туризм — сектор, который играет важную роль в Европе, Азии и США, — вряд ли восстановится до ослабления правил пограничного контроля. Среди вероятных рисков числится и появление новых более заразных штаммов коронавируса.

Кроме того, в случае коренных изменений в поведении потребителей некоторые предприятия могут оказаться просто невостребованными. В частности, если люди продолжат делать покупки в интернете или работать на удалёнке, то предприятия, специализирующиеся на розничной торговле в деловых центрах, могут исчезнуть навсегда.

В феврале аналитики ЕЦБ также предупредили, что пандемия может привести к падению уровня производства во всём мире. По словам экспертов, компании и правительства могут снизить объёмы инвестиций, в том числе и в сфере НИОКР, так как над ними будет довлеть желание восстановить свою финансовую подушку. Капитальные активы в сферах, которые больше всего пострадали от пандемии, вроде авиационного сектора, могли устареть, а переброска ресурсов из одного сектора в другой может влететь в копеечку. Кроме того, в странах с развитой экономикой может сократиться рынок рабочей силы как из-за общего разочарования сотрудников, так и из-за падения уровня миграции, а повсеместное закрытие школ может ударить по квалификации кадров.

«В исторической перспективе рецессии ведут страны к меньшим темпам роста в долгосрочной перспективе, и в этот раз, вероятно, ничего не изменится, — подытожил бывший заместитель управляющего Центральным банком Ирландии Стефан Герлах. — Последняя миля — это самое трудное».