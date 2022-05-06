NYTimes: невзирая на дипломатическое давление, Индия находит российскую нефть слишком привлекательной

Несмотря на призывы американцев и европейцев отказаться от сотрудничества с Россией, Индия наращивает объёмы приобретаемой в стране нефти, учитывая предложенную ей значительную скидку и необходимость топлива для восстановления экономики, пишет The New York Times. Впрочем, Нью-Дели также надеется сохранить хорошие отношения с Вашингтоном, полагая, что он может сыграть важную роль в сдерживании китайского экспансионизма.

Один за другим уговоры отказаться от сотрудничества с Россией сыпались на Индию. Покупка российской нефти, заявил президент США Джо Байден премьер-министру Индии Нарендре Моди, не в интересах его страны. Принятие более жёсткой линии в отношении России, утверждал хор американских и европейских чиновников, является глобальной необходимостью.

Однако, как пишет The New York Times, придерживаясь нейтралитета в отношении спецоперации России на Украине, Индия не только сохраняет возможность выбора в мире с многочисленными центрами силы. Решение также стало «выгодным случаем экономического оппортунизма»: предложение российской нефти — слишком выгодная сделка, чтобы от неё отказаться.

С начала украинского конфликта закупки Индией российской нефти резко возрастали: почти с нуля в декабре и январе примерно до 300 тыс. баррелей в день в марте и 700 тыс. — в апреле. На данный момент нефть из России составляет почти 17% индийского импорта, тогда как до начала спецоперации она составляла менее 1%. В прошлом году Индия импортировала из России в среднем около 33 тыс. баррелей в день. Учитывая запрет на импорт российской нефти в США и потенциальное эмбарго Евросоюза, Индия может покупать нефть из России со значительными скидками.

По мнению аналитиков, так как Индия использует события на Украине для подпитки экономического восстановления после пандемии, торговля между ней и Россией, скорее всего, будет набирать обороты по мере затягивания конфликта. Это может ещё больше осложнить американские и европейские усилия по ограничению экономических возможностей России и ухудшить американо-индийские отношения в рамках совместных попыток противостоять Китаю.

«Если нефть доступна и продаётся со скидкой, почему бы не купить её? Она нужна моему народу», — заявила в апреле министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

При этом эксперты полагают, что поставки могут стать ещё более оживлёнными после того, как Европейский союз объявил в среду, что надеется ввести поэтапный запрет на российскую нефть в ближайшие месяцы.

Хотя Европа может отказаться от закупок сырой нефти в России, она стремится покупать ту же нефть после переработки у Индии — одна из проблем, связанных с ограничением энергетических доходов Москвы. Так, экспорт дизельного топлива и других продуктов переработки из Индии в Европу в марте достиг 219 тыс. баррелей в день, что стало новым максимумом.

В то же время государственные нефтяные компании Индии закупают миллионы баррелей российской нефти для внутреннего рынка, что, возможно, помогло правительству премьер-министра Моди избежать резкого роста цен на топливо. Кроме того, Индия не только пользуется выгодным предложением по приобретению нефти, но и нашла растущий рынок экспорта продуктов питания и медикаментов в Россию.

До сих пор Соединённые Штаты предпочитали не вводить более жёсткие санкции, которые могут заставить такие страны, как Индия, прекратить покупать российскую нефть. Эта осторожность, как отмечает The New York Times, может отражать опасения администрации Байдена, что такой шаг может привести к дальнейшему росту цен для американцев.

«Белый дом, похоже, не хочет принимать меры, чтобы закрыть индийский приют для бездомных российских баррелей», — приводит издание главы отдела сырьевых товаров инвестиционного банка RBC Capital Markets Хелимы Крофт.

Нетрудно понять, почему российская нефть привлекательна для покупателей в Индии и других странах, несмотря на связанные с ней риски. Страны могут рассчитывать на значительные скидки в размере $30 за баррель и более, что является очень выгодной сделкой, учитывая, что нефть марки Brent продаётся по цене около $105 за баррель.

Более того, так как европейские страны продолжают покупать российскую нефть, высокопоставленные чиновники индийского правительства заявили, что с их стороны лицемерно просить Индию сократить торговлю с Россией. Они также утверждают, что Индия, будучи развивающейся страной, не может позволить себе роскошь отказываться от покупки энергоносителей со скидкой.

Но на этом аппетит Индии в отношении российских энергоносителей не ограничивается. По данным аналитической компании Kpler, импорт российского угля также резко вырос, достигнув в марте максимума, которого не наблюдалось более двух лет.

Несмотря на историю торгового сотрудничества России и Индии, в том числе в оборонной сфере, а также тот факт, что Москва неоднократно поддерживала Нью-Дели в ООН, в том числе когда Вашингтон, оказывая помощь Пакистану, и вводил санкции против Индии за разработку ядерного оружия, сейчас США выдвигают себя в качестве альтернативного партнёра по обороне для Индии. Вне зависимости от дальнейшего развития торговли с Москвой, в Нью-Дели надеются сохранить хорошие отношения с Вашингтоном, полагая, что он может сыграть важную роль в сдерживании китайского экспансионизма.