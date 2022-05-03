SZ: слабое звено санкционного фронта — Шольц не смог добиться от Индии союзничества в украинском кризисе

По итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Берлин Индия и Германия договорились о сотрудничестве в борьбе с изменением климата, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако, с точки зрения правительства Германии, центральной темой переговоров должен был стать украинский кризис — Олаф Шольц «отчаянно ищет союзников», чтобы оказать давление на Россию. Безуспешно: Индия «не участвует в западных санкциях и не собирается что-либо с этим делать».

«Старательные чиновники» сделали всё, что могли. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл из жаркого Дели в гораздо более прохладный Берлин и уедет оттуда не с пустыми руками. Ещё до того, как в понедельник Моди зашёл в ведомство федерального канцлера, к подписанию были готовы 14 соглашений и договоренностей, почти все из них — меморандумы о взаимопонимании. По итогам встречи было завялено о создании «Партнёрства для зелёного и устойчивого развития», формировании специальной комиссии по «зелёному водороду» и начале сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии, пишет Süddeutsche Zeitung.

Канцлер Германии Олаф Шольц и его гость намерены сделать свои страны «союзниками в борьбе с изменением климата». Если бы речь шла исключительно об этом, вряд ли что-то могло пойти не так, утверждает издание.

Но в длинном списке областей сотрудничества отсутствует Украина. Конфликт на территории восточноевропейской страны фактически должен был стать центральной темой этих шестых межправительственных консультаций — по крайней мере, с точки зрения правительства Германии. Шольц «отчаянно ищет союзников», чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина. «Сказать, что Индия не оказала особой помощи в этом отношении, значит ничего не сказать. Индия не участвует в западных санкциях и не собирается что-либо с этим делать», — отмечает автор статьи.

Как утверждает издание, позиция Индии «проливает свет на существенную слабость фронта» против действий России. В Генеральной Ассамблее ООН 141 страна поддержала резолюцию, осуждающую спецоперацию России на Украине, и, помимо России, только четыре страны проголосовали против. 35 государств воздержались. Наряду с Китаем, который «и без того явно поддерживает Россию», в их число входит и Индия. С точки зрения Индии, эта нейтральная позиция позволяет ей придерживаться своей традиции и оставаться участницей Движения неприсоединения. Кроме того, большую часть своего оружия Индия получает из России, и она не намерена отказываться от этих поставок.

Особенно «болезненно» для Запада то, с какой готовностью Индия выступает в роли покупателя российской нефти. После начала спецоперации на Украине Индия, получив значительную скидку от Москвы, увеличила импорт российской нефти. Это грозит «свести на нет эффект планируемого нефтяного эмбарго против России». Поэтому, чтобы изменить мнение Индии, европейцы пытаются объединить усилия. Шольц направил в Дели своего советника по внешней политике Йенса Плетнера, недавно там выступили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Результат был довольно «скромным».

В Берлине Моди также избегал любых обвинений в адрес Москвы. По его словам, Индия с самого начала призывала к прекращению огня. Диалог — «единственный путь к решению». Индия полагает, что в этом конфликте «не будет победителей». «Потери понесут все», — подчеркнул Моди. Поэтому необходимо установить мир, считает Моди. Он добавил, что из-за «потрясений» «цены на энергоносители подскочили до астрономических высот». «Не похоже, чтобы Индия была готова отказаться от российской нефти по сниженным ценам», — пишет автор статьи.

На пресс-конференции по итогам встречи Шольц вновь обвинил Россию в «безудержном» нарушении принципов Устава ООН и призвал Владимира Путина вывести войска с территории Украины. Он не просил Моди присоединиться к этому требованию. По крайней мере, публично.

Однако он всё же пытается «добиться расположения Индии» — «крупнейшей демократии мира». Наряду с Индонезией, ЮАР и Сенегалом он пригласил Индию в качестве гостя на саммит G7, который пройдёт в конце июня в замке Эльмау в Баварии. «Мы должны понимать демократию как дело человечества, которое нас объединяет и за которое мы несём ответственность», — заявил Шольц, передаёт Süddeutsche Zeitung.