Берни Сандерс, который на праймериз Демократической партии 2016 и 2020 годов выделялся на фоне своих оппонентов антивоенной риторикой, отказался от неё, проголосовав вместе с однопартийцами за выделение $40 млрд на украинский конфликт, пишет в своей статье для Substack журналист Аарон Мате. Причём, как отмечает автор, даже газета The New York Times, которая обычно выступает в качестве верного сторонника американского милитаризма, осознав грозящие миру опасности, призвала Байдена дать понять Киеву, что у помощи США и НАТО есть свои пределы.

Лишь 22 конгрессмена потребовали от Белого дома отчёт по выделенным на украинский конфликт $40 млрд

«Американский народ выбрал нас не для того, чтобы мы направляли их с трудом заработанные деньги на конфликт на другом конце света, не имея возможности отслеживать конечное применение вооружений или их эффективность, — об этом, как сообщают журналисты Гленн Гринвальд и Энтони Тобин, написали в своём письме 22 конгрессмена-республиканца. Кроме того, конгрессмены потребовали от Белого дома большей конкретики и гарантий относительно того, как будут расходоваться выделенные на украинский конфликт средства.