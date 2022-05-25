Fox: нерешительность и слабость стали визитной карточкой правления Байдена

Американского президента неизменно преследуют конфузы и провалы во внешней и внутренней политике. Очередным подобным фиаско стала его позиция по защите Тайваня, которую ему пришлось поменять после давления со стороны администрации, сообщает Fox Business.

Представьте, как наши союзники воспринимают конфузы президента? Байден — не тот динамичный и прямолинейный президент, которого хотят и в котором нуждаются наши зарубежные друзья. Возможно, он тот, кто нужен нашим врагам, но остальной мир ищет сильного лидера и не получает его.

Тайваньское фиаско — это просто классический случай. Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась.

Слабость и нерешительность стали характерными чертами президентства Байдена. Афганистан показал слабость, которая придала уверенности Путину. Нерешительность по поводу детской смеси вызвала у родителей сильную тревогу. И мне всё же хотелось бы знать, когда он впервые узнал о дефиците, который начался несколько месяцев назад. Когда он узнал об этом? Почему не принял меры?

И заявления о том, что высокие цены на бензин являются частью «зелёного перехода», выглядят по-настоящему странно. Разве он не понимает, насколько злы люди и что цены на энергоносители подстёгивают инфляцию?

Надо сказать ещё кое-что. Поведение президента не внушает доверия. Он физически слаб. Он забывчив и растерян. Его кураторы нервничают каждый раз, когда он начинает импровизировать. Они держали его подальше от СМИ. У него не было интервью с глазу на глаз на протяжении 104 дней. Никто не хочет об этом говорить.

Идёт война, и нас разрывает инфляция. Возникает инстинктивное желание сплотиться вокруг президента, но он этому сильно мешает. А впереди ещё два с половиной года.

Дата выхода в эфир 24 мая 2022 года.