Американский журналист: выделяя деньги Киеву, США финансируют «разрушение собственной демократии»

$40 млрд, выделенных Киеву администрацией Джо Байдена, пойдут на счета прикормленных американских корпораций и в карманы коррумпированных украинских чиновников, заявляет в интервью Fox News журналист Л. Тодд Вуд. Кроме того, по его словам, вашингтонские политики финансируют на Украине «информационные операции» против своих противников, таких как Дональд Трамп и Берни Сандерс.

Как вы только что слышали и, конечно же, как мы не раз вам рассказывали, администрация Байдена отправляет десятки миллиардов долларов на Украину. Что же именно мы финансируем? Мы знаем, что теперь у нас война с Россией, хотя голосования на этот счёт не было. Но мы недостаточно спрашиваем о том, где же в конце концов окажутся все эти деньги.



Л. Тодд Вуд — основатель и главный редактор Creative Destruction Media. Кроме того, он был лётчиком и участвовал в специальных операциях. Сегодня мы пригласили его, чтобы получить ответ на этот простой вопрос. Господин Вуд, большое спасибо, что нашли для нас время. Итак, десятки миллиардов долларов отправляются на Украину — как по-вашему, на что пойдут эти деньги?



Л. ТОДД ВУД, главный редактор Creative Destruction Media: Послушайте, прежде всего, я хочу сказать… Спасибо, что пригласили. Но то, что я скажу, относится не к украинскому народу, это самые сердечные люди в мире, они помогли мне выбраться из страны после ввода войск…



Да.



Л. ТОДД ВУД: …когда я застрял на границе с Молдовой. Я говорю не о России, которая… Знаете, за их действия их будет судить история, и мы критиковали их действия на Украине. Но вся украинская государственная власть коррумпирована, как… сами знаете что. По большей части, это государство, захваченное сетью Сороса. У них там режим НКО, пару лет назад исследования показали, что 50 процентов денег, поступающих в эти НКО, сразу же прикарманивают.



Из 40 миллиардов, по нашим данным, большая часть идёт американским корпорациям, которые, конечно же, находятся у кормушки. Так что посмотрим, дойдут ли вообще эти средства до мест назначения на Украине.



Бывший президент Порошенко, который был очень дружественным к Байдену и работал против Трампа, искусно отмывал сотни миллионов долларов из американской помощи через Центральный банк, через коррупционные схемы с облигациями, и деньги выводились в офшоры. Посол Маркарова, которая недавно была с (спикером палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Пелоси на Украине, посол (Украины. — ИноТВ) в США, также участвовала в этих схемах.



Итак, это очень развитая коррупционная сеть во всём госаппарате, и я гарантирую, что эти деньги пойдут совсем не туда, куда люди думают.



Очень коротко. Вы против того, что сделала Россия, вы за Украину, вы явно хорошо знаете Украину, и вы задаёте эти вопросы. Почему те же самые вопросы не задают члены конгресса, которые только что одобрили это (выделение 40 миллиардов долларов Киеву. — ИноТВ)?



Л. ТОДД ВУД: Либо они очень наивны, а ведь у них допуск к секретной информации, так что им следовало бы быть в курсе, либо они замешаны в этом и получают свою долю. И я хочу подчеркнуть, что они также финансируют на Украине информационные операции против американских политических мишеней — как они поступали с Берни Сандерсом и с Трампом. По сути, мы финансируем разрушение нашей собственной демократии и западной цивилизации, финансируя некоторые из этих агрегатов на Украине. И мы можем говорить об этом долго и подробно, не знаю, сколько у нас времени…



Хотелось бы, чтобы времени было больше. Надеюсь, мы ещё увидим вас в нашей программе. Л. Тодд Вуд, спасибо, что были с нами сегодня.



Л. ТОДД ВУД: Спасибо.



Дата выхода в эфир 23 мая 2022 года.