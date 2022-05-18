WaPo: Украина стала главным получателем американской военной помощи

Вашингтон продолжает увеличивать количество средств, которые он собирается потратить на военную поддержку Украины. По этому показателю страна уже обошла других партнёров, которым США оказывают аналогичную помощь, пишет The Washington Post.

Украина стала крупнейшим получателем американской военной поддержки. По этому показателю она обошла даже Израиль и Египет, пишет The Washington Post.

Президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить новый пакет помощи в размере $20 млрд., заявив, что деньги на поставки вооружения на Украину закончатся через 10 дней. Итоговое голосование сената по этому вопросу должно состояться уже в эту среду, напоминает издание.

Новый пакет, который является частью законопроекта о помощи на сумму почти $40 млрд., не ограничивается отправкой оружия, а представляет собой «долгосрочную приверженность участию Соединённых Штатов в украинском конфликте». Деньги также пойдут на то, чтобы восполнить американские запасы вооружения, большое количество которого было отправлено Киеву, отмечает The Washington Post.

Каждый год Соединённые Штаты тратят миллиарды долларов на финансирование вооружённых сил союзных государств. Но менее чем за три месяца средства, выделенные Украине, превысили эти цифры. Если сенат примет предложение Байдена, то эта сумма затмит ежегодную военную помощь

США своим ближайшим партнёрам, подчёркивает издание.

Между тем, по мнению экспертов, увеличение военных расходов, а также недавний шаг по отправке «более совершенной техники» указывают на признание того, что конфликт может затянуться.

«Раньше мы предоставляли пакеты помощи каждую неделю или две, чтобы предотвратить поражение (ВСУ. — ИноТВ). Но потом пришло осознание, что всё может продолжаться довольно долго», — сказал изданию старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Аналитик отметил, что одобренный палатой представителей бюджет действует до конца финансового года. По его мнению, это свидетельствует об ожидании американских властей, что противостояние Москвы и Киева может продлиться ещё как минимум четыре месяца.