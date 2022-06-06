Le Figaro: США хотели собрать Саммит Америк, но на него мало кто хочет ехать

США проводят в Лос-Анжелесе Саммит Америк, но не пригласили на него Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Многие другие страны восприняли это как предлог, чтобы отказаться от участия, пишет Le Figaro. При этом на охлаждении отношений США с южными соседями сказались годы правления Дональда Трампа, а также пандемия.

С 7 по 11 июня США проводят Саммит Америк в Лос-Анжелесе, который должен был стать символом возвращения США в Латинскую Америку и Карибский бассейн. Как пишет Le Figaro, об этом саммите Байден говорил ещё во время своей предвыборной кампании.

Цель этого мероприятия — воспрепятствовать Китаю, который за годы правления Дональда Трампа укрепил свои позиции в Латинской Америке. Администрации Трампа Латинская Америка была не интересна, поэтому она отошла от привычного многостороннего подхода к отношениям на континенте. Трамп был первым президентом США, кто не стал участвовать в Саммите Америк в Лиме в 2018 году. Кроме того, он стал строить стену на границе с Мексикой, не обсудив этот вопрос со странами Латинской Америки.

Во время пандемии США практически ничего не делали для Латинской Америки. Вакцины туда шли из России и Китая — даже в те страны, которые обычно близки с США.

В итоге многие южноамериканские страны решили не принимать участие в саммите в Лос-Анжелесе или как минимум выразить свои сомнения относительно того, стоит ли им ехать. Их главный аргумент в том, что Штаты не пригласили Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. США на это отвечают, что все присутствующие должны быть участниками хартии Организации американских государств от 2001 года.

Однако президент Мексики заявил, что ни одну страну нельзя исключать из этого саммита, а потому он не поедет, если там не будут представлены все государства региона. Для США это настоящий удар, пишет автор статьи, ведь Мексика — их главный партнёр и важнейший союзник в борьбе с незаконной миграцией, а это ключевой вопрос в отношениях США со странами Латинской Америки.

Президент Гватемалы тоже заявил, что не поедет в Лос-Анжелес. То же заявление последовало и от президента Боливии, а также от лидеров стран Карибского бассейна. Президент Бразилии пока думает, а лидеры Аргентины и Чили заявили, что приедут, но им очень жаль, что там будут не все страны.

Недавно избранная президент Гондураса Сиомара Кастро тоже отказалась участвовать. Её муж пострадал от государственного переворота, совершить который помогли американцы, из-за того, что он был слишком близок с режимом Уго Чавеса.

Впервые Саммит Америк был организован в Майами в 1994 году. С тех пор это событие показывает, в каких отношениях Вашингтон со своими партнёрами из Латинской Америки. Так, в 2005 году латиноамериканские страны отвергли предложение Буша о создании зоны свободной торговли. В 2015 году в Панаме встретились Барак Обама и Рауль Кастро, что стало началом разворота Кубы в сторону США.

Нынешний же саммит, похоже, уже идёт к провалу, пишет автор статьи в Le Figaro. А тем временем Китай подписывает с Аргентиной соглашение о сотрудничестве.