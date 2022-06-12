BI: Испания извинилась перед Германией за намерение передать Киеву немецкие танки

Испанские официальные лица извинились перед правительством ФРГ за беспокойство, причинённое в связи с желанием Испании передать Украине до 40 основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства, сообщает Business Insider со ссылкой на источники в правительстве Германии. Это был бы первый случай, когда член НАТО поставил на Украину современные танки, что усилило бы давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца. Теперь речь идёт о передаче не более 10 танков. Кроме того, поставки придётся согласовать с Берлином.
На прошлых выходных эта новость вызвала в Берлине настоящий ажиотаж: 5 июня ежедневная газета El Pais сообщила, что правительство Испании рассматривает возможность отправки на Украину до 40 старых основных боевых танков Leopard 2, которые оно купило у Германии в 1990-х годах. Ранее Мадрид передавал Киеву лишь боеприпасы, средства индивидуальной защиты и лёгкое вооружение — гранатомёты или пулемёты, пишет Business Insider.
В политическом плане это решение таило в себе «взрывоопасный потенциал»: это был бы первый случай, когда член НАТО передал Украине современные танки. Требования последовать примеру Испании в адрес канцлера Германии Олафа Шольца стали бы ещё сильней.
Однако источники в правительстве Германии рассказали Business Insider, что предложение Мадрида, по-видимому, стало значительно скромнее. Теперь речь идёт о поставке не более 10 танков. И даже эта цифра не является точной, поскольку обсуждаемая техника полностью изношена и нуждается в ремонте, который предположительно займёт ещё несколько месяцев.
Кроме того, сначала поставки придётся согласовать с правительством Германии. Сообщается, что это признали испанские официальные лица и извинились перед правительством ФРГ за причинённое беспокойство и оказываемое в этой связи давление на канцлера.
Неудивительно, что в правительство ФРГ не поступало запросов на передачу испанских танков — оно должно дать своё согласие на перепродажу немецких вооружений в третьи страны в соответствии с так называемыми оговорками о конечном пользователе, содержащимися в оружейных контрактах. Эти правила предназначены для предотвращения использования немецкого оружия диктатурами или детьми-солдатами, например, в гражданских войнах, отмечает Business Insider.
Согласно первым данным МВД Франции, левая коалиция «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов во Франции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном призвал к дипломатии для полного возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Екатерина Иванчикова, также известная как вокалистка группы IOWA, заявила, что хотела бы спеть на стадионе «Газпром Арена» после матча за Суперкубок России по футболу в случае победы «Зенита» над «Спартаком».
Бывшего нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, который на данный момент выступает за леверкузенский «Байер», обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов для дочери от девушки Алии из Казани.
Специальный представитель Федерации хоккея России по международным вопросам Павел Буре заявил, что организация работает над тем, чтобы в мировом хоккейном сообществе к нашей стране относились как минимум с уважением.
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поделился мнением, что ответ олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене на высказывание президента МОК Томаса Баха выглядит логичным.
В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что детский сад и 11 многоквартирных домов получили повреждения в Стаханове из-за ночного обстрела украинскими военными.
Делегации палаты представителей и Высшего государственного совета Ливии собрались в Каире на третий раунд консультаций с целью договориться о выработке конституционной основы для проведения всеобщих выборов.