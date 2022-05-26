Das Erste: в НАТО действует неформальная договорённость — не отправлять Украине западные танки

Внутри НАТО существует неформальная договорённость не поставлять Украине западные танки, пишет Das Erste, ссылаясь на слова депутата от партии СДПГ Вольфганга Хеллмиха. По сведениям источников внутри альянса, такая договорённость нужна для минимизации риска прямой конфронтации между Россией и НАТО.
В немецкой партии СДПГ заявили о существовании внутри НАТО неформальной договорённости не поставлять Украине западные танки и БМП без предварительных согласований, пишет Das Erste. Как отметил депутат от фракции СДПГ Вольфганг Хеллмих, это не официальное решение НАТО: более того, оно не могло быть таковым, поскольку само НАТО не поставляет Украине вооружений.
Издание напоминает, что две недели назад Хеллмих говорил о том, что в НАТО приняли решение не поставлять Украине тяжёлые танки «Леклер» и «Леопард». Слова Хеллмиха также подтвердила его коллега по партии Сьемте Меллер.
Как отмечает издание, СМИ подтвердили наличие таких неформальных договорённостей из источников внутри альянса. Утверждается, что таким образом сводится к минимуму риск прямой конфронтации между Россией и НАТО, поскольку есть опасения, что Москва рассмотрит поставку западных танков и боевых самолётов как вступление в конфликт.
Das Erste напоминает, что до нынешней поры Германия одобрила поставки Украине двух типов тяжёлых вооружений: ЗСУ «Гепард» и САУ PzH 2000. При этом Киев продолжает настаивать на необходимости поставки танков западного образца. В связи с этим немецкий оборонительный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Украине старые БМП «Мардер» и танки «Леопард-1», однако формальное решение правительства ФРГ по этому вопросу неизвестно.
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