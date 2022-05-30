Times: никаких тяжёлых вооружений — Германию обвиняют в нарушении обещаний Киеву

Власти Германии обещали предоставить Украине значительную военную помощь и даже тяжёлые вооружения, но пока туда отправили только два пакета помощи. Киев обвиняет Берлин в нарушении данных обещаний, а самого канцлера Олафа Шольца — в отсутствии лидерских качеств и храбрости, пишет The Times.

Германия сократила свою военную поддержку Украине до минимума, пишет The Times. Из-за этого её обвиняют в том, что она нарушает обещание помочь Украине.

Из-за российской спецоперации канцлер Германии Олаф Шольц пересмотрел политику своей страны, которая долгое время воздерживалась от поставок оружия в зоны конфликта. Но с 25 марта Германия отправила Украине лишь два пакета помощи. В них вошли 4600 противотанковых мин, запчасти для пулемётов, радиоприборы, ручные гранаты.

При этом дважды Украина обращалась к немецкому правительству с просьбой поставить ей танки и бронированные боевые машины. Но хотя Берлин обещал это сделать, пока тяжёлые вооружения он так и не передал.

Посол Украины в Германии обвинил Шольца в том, что тот бросил Украину. Хотя министр иностранных дел и министр экономики Германии одобрили передачу Украине 100 боевых машин пехоты, Шольц это решение так и не подписал.

Этот вопрос вызывает разногласия даже внутри правящей коалиции Германии. Так, министр обороны заявила, что страны НАТО договорились не отправлять на Украину ни бронетранспортёров, ни танков западных моделей. Потом это заявление опровергла её коллега, глава комитета по обороне в парламенте.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы заявил, что такого соглашения об отказе от поставки бронемашин в НАТО никогда и не обсуждали. А президент Польши признался, что был «очень разочарован», что Германия не выполнила обещания и не поставила Польше танки Leopard 2 взамен советских танков, которые Польша передала Украине.

Украинский посол в Германии также сетовал на Давосе, что Шольц не говорит, как именно собирается помогать Украине, что ему не хватает «лидерских качеств и храбрости». Сам канцлер ничего не ответил на эти заявления.

Однако в другом своём выступлении он задавался риторическими вопросами: «Можно ли победить насилие насилием? Можно ли достигнуть мира с помощью оружия?» По словам автора статьи в The Times, такие речи заставляют усомниться в том, что Германия будет помогать Украине.