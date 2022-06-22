Los Angeles Times Оригинал

LAT: Запад начинает выдыхаться из-за антироссийских санкций

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Конфликт вокруг Украины, кроме битвы характеров, превращается и в серьёзное экономическое испытание для всех, пишет Los Angeles Times. И похоже, что Запад начинает выдыхаться под давлением негативных последствий этого кризиса, а западное общество уже не настолько решительно в своём противостоянии России, отмечается в статье.
LAT: Запад начинает выдыхаться из-за антироссийских санкций
AP

В странах Европы сейчас можно уже во многом ощутить последствия негативного влияния украинского кризиса на повседневную жизнь обычных европейцев, пишет корреспондент Los Angeles Times Дойл Макманус. Например, в Италии стоимость природного газа в среднем уже в четыре раза выше, чем в Соединённых Штатах, а стоимость бензина на автозаправках — в полтора с лишним раза выше, отмечается в статье. 

«Цены на отопление выросли. Цены на продукты выросли. Всё дорожает», — рассказал корреспонденту Los Angeles Times бывший школьный учитель Роберто Пешиани. Он также выразил опасения в отношении дальнейшего ужесточения санкций против России. «Проблема антироссийских санкций в том, что они сработают только в том случае, если нанесут ущерб и нам», — констатировал Пешиани.

Причём серьёзные опасения связаны не только с инфляцией, отмечается в статье. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо недавно предупредил, что прекращение экспорта украинского зерна в условиях конфликта может разжечь «глобальную войну за продовольствие» и привести к голоду в Африке — а это, в свою очередь, спровоцирует новый массовый наплыв мигрантов в Европу.

Экономические трудности, которые всё больше ощущаются в странах Европы, создают проблемы на политической арене тем европейским правительствам, которые присоединились к американской санкционной кампании против России. В результате на Западе уже явно чувствуется «усталость» от проблем, связанных с Украиной, подчёркивается в статье.

«У нас это уже ощущается. Конечно, Россия страдает намного сильнее, чем Запад, но болевой порог у нас ниже», — рассказала в интервью Los Angeles Times Натали Точчи, директор Итальянского института международных отношений. По её мнению, вопрос заключается в том, что окажется сильнее: решимость России продолжать спецоперацию или способность европейцев выносить экономические лишения.

Нарастающая тревога в Италии и соседних странах нашла отражение в опросе, итоги которого опубликовал на прошлой неделе Европейский совет по международным отношениям. Согласно этим результатам, большинство европейцев считают Россию «виновной» в развязывании конфликта на Украине. Однако их мнения относительно необходимых ответных мер расходятся, сообщается в статье.

Так, в Германии и во Франции около 40% респондентов выступают за скорейшее мирное урегулирование конфликта, даже если для этого Украине придётся пойти на уступки. И лишь около 20% требуют «торжества справедливости» и надеются на сокрушительное поражение России, даже если военные действия из-за этого затянутся на долгое время, пишет Los Angeles Times.

Что касается итальянцев, то большинство из опрошенных (52%) также поддерживает мирное урегулирование. Но, несмотря на эти настроения, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отправились ночным поездом из Польши в Киев, чтобы лично выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, отмечается в статье.

Причём всего несколько недель назад ни у одного из них не было даже сформированного чёткого мнения в отношении этого конфликта, напоминает автор. Макрон, в частности, предпринял резонансную попытку склонить Путина к переговорам и заявил, что Западу не следует «унижать» Россию. Шольц и Драги, в свою очередь, также предпринимали попытки выяснить, настроен ли российский лидер рассматривать возможность переговоров. 

Однако время показало, что в Москве по-прежнему настроены решительно, отмечается в статье. Экономические санкции Запада «изначально не имели шансов на успех», заявил президент России Владимир Путин в своём недавнем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом», — заверил Путин. 

В итоге три европейских лидера решили продемонстрировать в Киеве более жёсткую позицию. «Украина должна быть в состоянии победить», — заявил Макрон. «Украина является частью европейской семьи», — отметил Шольц. «Украинский народ защищает ценности демократии», — подчеркнул Драги. 

В то же время они не предоставили Зеленскому, несмотря на все его требования, поставок нового оружия, констатирует автор. Однако публично поддержали заявку Украины на членство в Европейском союзе — этого заявления в Киеве тоже очень ждали, несмотря на его почти полную формальность, отмечается в статье.

Таким образом, европейские лидеры послали чёткий сигнал Путину о том, что по украинскому вопросу Европа «всё ещё способна выступать единым фронтом», и в ответ российкий президент «немедленно перекрыл поставки природного газа на Запад — на тот случай, если соседи забыли о его способности в любой момент доставить им экономические неприятности», пишет Los Angeles Times.

В отличие от Европы, дела у американцев пока обстоят немного лучше, поскольку они не настолько зависят от российских энергоресурсов. Более того, на национальном уровне нынешняя конфронтация с Россией привела к «необычайному двухпартийному консенсусу»: воинственную позицию Байдена поддержали не только демократы, но и большинство республиканцев, за исключением наиболее рьяных сторонников Трампа, говорится в статье. 

Однако даже в Соединённых Штатах неуклонно растущая инфляция начинает расшатывать общественное мнение в отношении необходимой поддержки Украины — хотя это происходит медленнее, чем в Европе. Согласно апрельскому опросу, организованному Associated Press, более половины американских избирателей были уверены в необходимости вводить всё более жёсткие санкции против России, даже если это будет чревато экономическим ущербом для них самих. 

Но к маю ситуация изменилась — и уже больше половины американских респондентов заявили, что главным приоритетом должно стать ограничение ущерба, который терпит экономика США, сообщается в статье. 

Как написал в прошлом месяце журналист Гидеон Рахман в статье для Financial Times, сражение за Украину сейчас идёт «по трём фронтам», причём Запад принимает активное участие по каждому направлению. По его мнению, это непосредственный конфликт на территории Украины, а также столкновение на экономическом фронте и «битва характеров». 

И главная сложность на этом «третьем фронте» может возникнуть уже к осени, когда вырастет сезонный спрос на горючее для отопления, а Байден попросит у конгресса очередной многомиллиардный транш помощи Украине, подчёркивается в статье. 

При этом Путин наверняка найдёт и новые способы подорвать сплочённость Запада, предупреждает Los Angeles Times. Ставки будут высокими, уверен автор. И главный вопрос, по его мнению, будет заключаться в том, смогут ли лидеры Европы и США сплотить сограждан настолько, чтобы те согласились пойти на новые экономические жертвы ради Украины — или же Путин окажется единственным, кто сможет победить в этом противоборстве.

 

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