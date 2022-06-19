Американский учёный: санкции не меняют поведение стран, зато становятся для Запада выстрелом себе же в ногу

Санкции редко приводят к тому, что государства, против которых они направлены, меняют своё поведение, заявил в эфире Fox News глава Американского института экономических исследований Уильям Ругер. По его словам, учёные изучали этоm вопрос в течение десятилетий и выяснили, что ограничительные меры зачастую не приносят особой пользы.

С нами на связи Уильям Ругер, глава Американского института экономических исследований. Доктор Ругер, было ли это неизбежно с самого первого дня?



УИЛЬЯМ РУГЕР, глава Американского института экономических исследований: Да, санкции редко приводят к тому, что государства, против которых они направлены, меняют своё поведение. Разумеется, вы можете наказать народ этой страны, не так ли? Они, возможно, будут страдать. Но вы не можете заставить глав государств отказаться от того, что они считают крайне значимым для их жизненно важных национальных интересов. В случае с Россией это ситуация на Украине.



Зачастую в ответ (на санкции. — ИноТВ) вы слышите заверения о том, что у них всё хорошо. И эти заверения звучат тогда, когда другие виды вмешательства, например прямое военное вмешательство, воспринимаются как слишком затратные. Опять же всё это во многом было предопределено. И зачастую, когда они (санкции. — ИноТВ) всё-таки успешны, на них просто уходит огромное количество времени, и обычно это происходит не по столь жизненно важным вопросам, как Украина.



На самом деле, согласно статье The New York Times, доходы от российского экспорта полезных ископаемых выше расходов этой страны на украинский конфликт. Получается, они зарабатывают огромные деньги в Китае, о чём я говорила ещё в марте, когда мы узнали, что они будут покупать у России нефть. Это было своего рода концом игры. Всё это как-то смешно. Чем-то напоминает театр кабуки.



УИЛЬЯМ РУГЕР: Да, опять же, это очередной случай непреднамеренных последствий, которые мы наблюдаем в результате некорректных действий. Нам же рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам пришлось платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Однако мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем на наших глазах Соединённые Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи.



И опять же в этом случае всё выглядело крайне предсказуемо. Учёные изучали этоm вопрос в течение десятилетий и выяснили, что санкции зачастую не особо помогают. Повторюсь: всё очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу.



Я думала, что вся эта тема с арестом яхт была своего рода срежиссированным театром. Конечно, выглядело всё сексапильно: вы забираете у них огромные яхты, чтобы их проучить. Но это ни к чему не привело. А теперь нам, как вы уже сказали, приходится платить за содержание яхт олигархов. Уильям, как всегда, была рада вновь вас увидеть.



Дата публикации 17 июня 2022 года.