Все участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждают западные санкции и их влияние на экономику России, передаёт CGTN. При этом, как отмечает канал, ограничительные меры Запада влияют на каждую конкретную российскую отрасль по-разному, и всё зависит от её связей с мировым рынком.
На флагштоках развеваются десятки флагов иностранных участников Петербургского (международного экономического. — ИноТВ) форума. Среди них флаг самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Россия — единственная страна, которая признаёт её независимость, а российские солдаты прямо сейчас сражаются на Украине в её поддержку.
Этот конфликт, разумеется, стал спусковым крючком для последних западных санкций против России и причиной, почему западные высокопоставленные лица отсутствуют на проходящем в этом году форуме.
НОННА КАГРАМАНЯН, эксперт Общественной палаты Российской Федерации: Правительство России предпринимает беспрецедентные меры для поддержки экономики. Во многих секторах происходят серьёзнейшие изменения, на которые обычно уходит несколько лет. Но на сегодняшний день очень многие вопросы решаются.
Среди проблем — уход некоторых крупнейших западных компаний с российского рынка и запрет, введённый Западом в отношении экспорта в Россию высокотехнологичного оборудования и потребительской электроники.
АЛЁША МИЛЕНКОВИЧ, корреспондент CGTN: Все здесь, на форуме, говорят, разумеется, о западных санкциях и об их влиянии на российскую экономику. Находящееся в Москве правительство пытается нарисовать оптимистичную картину того, как оно разбирается с санкциями, но не все участники форума разделяют это мнение.
Всё зависит от промышленной отрасли. Те, что не зависят от иностранного импорта или экспорта за рубеж сталкиваются со всплеском спроса для их локализированной продукции. Однако те, что тесно связаны с мировым рынком, оказались не столь удачливыми.
БОРИС КАЦ, председатель совета директоров, сеть гипермаркетов «Леонардо»: Моя оценка, что санкции, определённо, влияют на нашу экономику, и отнюдь не в позитивном ключе. Санкции всегда оставляют долгосрочные последствия, и, конечно же, мы бы хотели, чтобы все страны жили в мире и санкции друг на друга не накладывали.
Российская экономика прямо сейчас движется в неспокойных водах, но, если судить по некоторым посылам Петербургского форума, до крушения ей далеко. Алёша Миленкович, CGTN, Санкт-Петербург.
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