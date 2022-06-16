Рост цен на нефть и лазейки: Forbes объяснил, почему санкции против России не работают

Хотя изначально после введения санкций доходы России от экспорта энергоносителей упали, последующий рост цен на нефть только увеличил её выручку, пишет Forbes. При этом, как отмечает журнал, Москва по-прежнему извлекает большую выгоду от экспорта из-за того, что ряд стран увеличил свой импорт, а также по той причине, что многие западные страны всё ещё перевозят российское чёрное золото.

На фоне конфликта на Украине об экспорте энергоносителей из России зачастую говорят как о главном источнике финансирования российской армии. В этом контексте Запад ввёл соответствующие санкции, чтобы сократить импорт российской нефти и газа. При этом российская нефть в этом плане важнее, поскольку доходы Москвы от экспорта нефти и её производных намного превышают доходы от экспорта газа, пишет Forbes.

США и Польша остановили импорт российской нефти, однако их доля в общем объёме электропотребления была невелика. Литва, Финляндия и Эстония урезали её потребление более чем на 50%. Великобритания также заявила, что прекратит импортировать российскую нефть к концу 2022 года. Что касается Германии, то если в начале конфликта её доля импорта из России составляла 35%, то сейчас она усохла всего до 12%. Члены ЕС также согласились запретить поставки российской нефти к концу 2022 года, однако дали послабления ряду стран, включая Венгрию и Словакию.

В новом докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха содержатся данные о транспортировке ископаемого топлива по трубопроводам и морю, которые позволяют оценить доходы от российского экспорта. При этом в нём приводятся также ряд текущих трендов и их причины.

В мае 2021 года доходы от российского экспорта составили €633 млн в день. В период с мая 2021 по май 2022 года объёмы экспорта сократились на €95 млн в день. При этом дисконт на российскую нефть привёл к тому, что падение доходов увеличилось до €101 млн в день. Казалось бы, санкции работают, отмечает журнал.

Однако впоследствии рост цен на энергоносители перевесил влияние обоих этих факторов, из-за чего доходы России от экспорта выросли до €447 млн в день. В итоге средняя цена экспорта России оказалась на 60% выше, чем в прошлом году. К маю 2022 года выручка от экспорта достигла €883 млн в день — что на 39% больше, чем в мае 2021 года.

На данный момент цена на нефть превышает $120, а Россия получает почти $1 млрд в день от экспорта ископаемого топлива. Всё это позволяет Москве финансировать её кампанию против Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что эмбарго на поставки российской нефти и газа ударит по самим западным странам и приведёт к росту цен по всему миру. «Судя по всему, это предсказание сбылось, хотя трудно вычленить различные причины роста глобального спроса на нефть и газ», — отмечет Forbes.

Около 60% этого дохода от экспорта энергоносителей поступило из ЕС, поэтому для блока крайне важно перестать покупать нефть и газ у России. Распределение статей экспорта выглядит следующим образом: сырая нефть — €46 млрд, нефтепродукты — €13 млрд, газ по трубопроводам — €24 млрд, СПГ — €5,1 млрд и уголь — €4,8 млрд.

За описываемый период Китай, Германия, Франция, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия увеличили импорт нефти из России. Крупнейшим импортёром является Китай, учитывая, что Германия сократила закупки.

Что касается Индии, то она больше похожа на хамелеон. В январе 2022 года она вообще не импортировала чёрное золото, но в мае 2022 года этот показатель вырос до 28 млн баррелей сырой нефти. На данный момент на эту страну приходится почти 20% российского экспорта сырой нефти. Вместе с тем эти данные спорные, так как, по имеющимся данным, значительное количество товаров с индийских нефтеперерабатывающих заводов затем экспортируется в США или Европу.

Ещё один аспект, который, по-видимому, упускается из виду, — это перевозки сырой нефти из России на танкерах. Эта проблема приобрела крайне серьёзные масштабы. В частности, в период с апреля по май этого года почти 70% перевозок осуществлялось танкерами, принадлежащими компаниям из ЕС, Великобритании, Норвегии и Греции. При этом на последнюю страну приходится более 40% перевозок российской нефти. «Эту дверь нужно закрыть», — подчёркивает Forbes.

Кроме того, статистика гласит, что в первые два месяца конфликта ископаемое топливо из России закупили 23 крупные компании. Более того, на май 2022 года 15 из них всё ещё этим занимались. Среди них, в частности, числятся Exxon, Shell, Total, Repsol, ЛУКОЙЛ, Neste и Orlen.

«Нынешние высокие цены на энергоносители и стремление Запада отказаться от российского ископаемого топлива ради Украины привели к упорному противостоянию. С одной стороны, нефтегазовые компании хотят увеличить добычу, чтобы снизить стоимость бензина для наших автомобилей. С другой — это шанс ускорить внедрение возобновляемых источников энергии и электромобилей, работающих на энергии ветра, солнца и воды. В течение следующих восьми лет до 2030 года мы должны получить более чёткое представление о том, какая сторона берёт верх», — подытоживает Forbes.