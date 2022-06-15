Le Figaro: «Газпром» сокращает поставки газа по «Северному потоку» на 40%

14:52
В Ростове-на-Дону действуют два штормовых предупреждения до 17 июня
В Ростове-на-Дону до пятницы, 17 июня, будут действовать два штормовых предупреждения из-за грозы и чрезвычайной пожароопасности.
14:51
Каррера: жаль, что «Спартак» отпустил Бакаева именно в «Зенит»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе воспитанника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».
14:48
В Белоруссии изучают деятельность деда Анджея Дуды в годы Великой Отечественной войны
Белорусская прокуратура изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, который входил в украинский карательный батальон в годы Великой Отечественной войны и действовал на территории Минской и Витебской областей.
14:48
Чижов: Европа остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром России
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Европа остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром России даже после введения санкций.
14:38
Медведев обыграл Гоффена в первом круге теннисного турнира в Галле
Российский теннисист Даниил Медведев победил бельгийца Давида Гоффена в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле.
14:37
Басурин: ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будут блокированы
Группировка ВС Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
14:36
Бакаев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт
Стали известны детали перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
14:36
Глава Минобороны Британии призвал активнее обучать ВСУ применению поставляемого оружия
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад активнее обучать ВСУ применению поставляемого вооружения.
14:32
Госдума приняла закон об упрощённой выдаче иностранным IT-специалистам вида на жительство
Госдума приняла закон об упрощённой выдаче иностранным IT-специалистам и их семьям вида на жительство в России.
14:30
Премьер Японии Кисида выразил желание принять участие в саммите НАТО
Японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.
14:27
Рябков: Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве.
14:26
Олич: Федотову нужно дать время в ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейцев.
14:24
Тарпищев считает, что «Спартак» предал Бакаева
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал подписание контракта Зелимхана Бакаева с «Зенитом».
14:17
Путин назвал оздоровление финансовой ситуации одной из ключевых задач «Роснано»
Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно являться оздоровление финансовой ситуации в компании.
14:14
«ВКонтакте» поможет начинающим стримерам
Социальная сеть «ВКонтакте» предложит начинающим стримерам бесплатное промо на площадке. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
14:12
Салихова о Мирзояне: вчера пил шампанское из кубка, а сегодня даёт непрошеные советы
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова ветерана красно-белых Александра Мирзояна по поводу отставки Луки Каттани.
14:09
Экс-футболист «Зенита» Денисов не понимает, почему Дюков уделяет столько внимания КР
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Игорь Денисов раскритиковал президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова за попытки улучшить Кубок России (КР).
14:03
Рябков: ответственность за срыв переговоров лежит на Киеве и его западных кукловодах
Вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его западных кукловодах, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
14:03
Минздрав: проблем с доступностью лекарств в России на сегодня нет
Проблем с доступностью лекарств в России на сегодня нет. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
13:58
Глава МИД Италии заявил об антинатовских настроениях в стране на фоне событий на Украине
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что события на Украине выявили антинатовские и антизападные настроения в итальянском обществе.
13:55
Тихонов призвал не сравнивать ситуации Бакаева и Дзюбы после перехода в «Зенит»
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, как болельщики красно-белых отнесутся к переходу Зелимхана Бакаева в «Зенит».
13:50
Тихонов: если Бакаев пошёл в «Зенит», значит, уверен в своих силах
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал подписание контракта Зелимхана Бакаева с «Зенитом».
13:46
Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами
Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами.
13:46
В сети выйдет комедия «Приплыли!»
Цифровая премьера ленты «Приплыли!» состоится 19 июня в онлайн-кинотеатре KION.
13:42
Столтенберг: присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад
НАТО рассчитывает увеличить численность своих передовых боевых групп в каждой из стран Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня.
13:40
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщило телевидение КНР.
13:40
Футболист «Локомотива» Баринов допустил уход из клуба в летнее трансферное окно
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил, что может покинуть клуб этим летом.
13:40
Газзаев — об уходе Березуцких: ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть в никуда
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал уход Алексея и Василия Березуцких из армейского клуба.
13:30
Захарова заявила о рутинных контактах замглавы МИД России Рябкова и посла США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о рутинных контактах замглавы МИД России Сергея Рябкова с послом США в Москве Джоном Салливаном.
13:28
Быстров прокомментировал решение «Зенита» подписать контракт с Бакаевым
Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал подписание контракта Зелимхана Бакаева с санкт-петербургским клубом.
13:23
Гаджиев считает, что Емельяненко должен завершить карьеру бойца для успешной работы в союзе
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что Фёдор Емельяненко должен завершить спортивную карьеру, чтобы успешно руководить Союзом смешанных единоборств (ММА) России.
13:11
IKEA продаст все четыре фабрики в России и уменьшит штат сотрудников на производствах
Компания IKEA продаёт свои четыре фабрики в России и оставляет розничный бизнес в стране на паузе. Штат сотрудников компании будет сокращён.
13:11
Замглавы МИД Рябков: Россия отвергает саму идеологию применения ядерного оружия
Россия отрицает саму идеологию применения ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
13:11
В «Химках» рассказали о планах клуба в летнее трансферное окно
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный футбольный клуб намерен укрепить состав в каждой линии российскими игроками в летнее трансферное окно.
13:09
Денисов: если бы у меня были ноги Кокорина, я бы играл в «Барселоне»
Бывший футболист сборной России Игорь Денисов высказался о таланте нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
13:06
Вучич: Россия и Сербия договорились о поставках газа по цене $360—410 за тысячу кубометров
Цена на российский газ для Сербии составит $360—410 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.
12:58
«Зенит» подписал контракт с Бакаевым
Российский полузащитник Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в «Зените».
12:58
Песков: всем хорошо известно, что у Украины большие проблемы
У Украины в настоящее время есть большие проблемы, при этом нежелание киевских властей трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:57
В ЛНР заявили о срыве украинскими военными работы гуманитарного коридора с завода «Азот»
Начальник гарнизонной службы 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Никишин заявил о срыве украинскими военными работы гуманитарного коридора с завода «Азот».
12:56
Столтенберг: Финляндии и Швеция готовы снять озабоченности Турции по борьбе с терроризмом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Финляндии и Швеция снять некоторые озабоченности Турции в сфере борьбы с терроризмом для скорейшего вступления в НАТО.
12:53
Сумма заключённых на портале поставщиков контрактов превысила 36 млрд рублей в 2022 году
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за пять месяцев 2022 года более 266 тыс. предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков.
12:50
Петербургские депутаты предложили новые меры защиты жертв домашнего насилия
Группа депутатов петербургского заксобрания выступила с предложением защитить жертв домашнего насилия, проживающих с агрессором. Так, депутаты разработали механизм запретительного предписания и выразили уверенность, что это поможет решить проблему.
12:43
Колыванов допустил, что со временем Березуцкие смогут вернуться в ЦСКА
Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением об уходе Алексея и Василия Березуцких из столичного клуба.
12:42
Представитель талибов и глава афганской дипмиссии прибыли на ПМЭФ в Петербург
Представитель талибов* — замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал прибыли на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
12:42
Абрамченко сообщила об утверждении 10 планов адаптации к изменениям климата в России
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России утверждены десять планов адаптации к изменению климата. Они подготовлены федеральными органами исполнительной власти.
12:42
Лидеры стран НАТО ожидают визита Зеленского на форум в Мадриде
Украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО в Мадриде в конце июня. Он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.
12:41
Масалитин: Федотов — один из лучших российских тренеров на данный момент
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о Владимире Федотове после его назначения главным тренером в армейский клуб.
12:41
Итальянская компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа
Итальянская энергетическая компания Eni получила от российского «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа.
12:37
Пианист Мацуев рассказал об идее нового Международного конкурса Рахманинова
Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал о новом проекте — Международном конкурсе Рахманинова, инициатором и художественным руководителем которого он стал. Конкурс стартует в среду, 15 июня, в Большом зале консерватории в Москве.
12:36
Алдонин: с уходом Федотова «Сочи» не развалится
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о будущем «Сочи» после ухода Владимира Федотова.