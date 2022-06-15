Le Figaro Оригинал

Le Figaro: «Газпром» сокращает поставки газа по «Северному потоку» на 40%

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российская газовая компания сокращает объём поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток», пишет Le Figaro. Связано это с тем, что компания Siemens не передала России необходимые для работы трубопровода компрессоры.
Le Figaro: «Газпром» сокращает поставки газа по «Северному потоку» на 40%
AP

 

Российская компания «Газпром» заявила, что сокращает ежедневные поставки газа в Германию через «Северный поток» на 40%, сообщает Le Figaro. Причина в том, что группа Siemens не поставила ему необходимое оборудование.
 
Поставки газа по «Северному потоку» не могут превышать 100 млн кубометров в день вместо обычных 167 млн кубометров, заявили в «Газпроме». Дело в том, что использоваться сейчас могут лишь три компрессора на станции Портовая около Выборга.
 
Как напоминает автор статьи, прежде «Газпром» уже закрыл экспорт газа для тех стран, которые отказались платить в рублях. Сам трубопровод «Северный поток» был запущен в 2012 году и идёт до Германии по дну Балтийского моря, пишет Le Figaro. А его собрат, «Северный поток — 2», как напоминает автор статьи, оказался мертворождённым ребёнком.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
газ Германия Россия санкции Северный поток
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров