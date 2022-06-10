DELFI: газ для жителей Латвии подорожает на 66-90%

С 1 июля 2022 года латвийская компания Latvijas gāze повышает тарифы на газ на 65,6-89,9%. Как передаёт DELFI, председатель правления компании Айгар Калвитис заявил, что с учётом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно купить недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешёвый газ уже использован.

Латвийская компания Latvijas gāze с 1 июля 2022 года повышает тарифы на газ на 65,6-89,9%. Как передаёт DELFI, повышение для клиентов будет зависеть от объёма потребления и привязанного к нему тарифного плана.

Для домохозяйств, использующих газ преимущественно для газовых плит и потребляющих до 250 кубометров газа в год плата за газ, включая налог на добавленную стоимость и акцизный налог, тариф вырастет на 65,5%. Для домохозяйств с годовым потреблением от 250 до 500 кубометров тариф повысится на 74,7% .

Для потребителей, активно использующих газ для отопления и потребляющих 500-25000 кубометров в год, тариф вырастет на 89,9%.

Как отмечает портал, во втором полугодии 2022 года для домохозяйств, которые природный газ используют только для приготовления пищи и потребляют 4 кубометра в месяц, плата за газ составит около €10,56 в месяц вместо прежних €7,67. В свою очередь для домашних хозяйств, которые природный газ используют для отопления и потребляют в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличится со €148 до €278,15 в месяц.

Председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис отмечает, что рост стоимости природного газа домашние хозяйства ощутили уже в первом полугодии текущего года, однако он был существенно меньше, чем общее подорожание природного газа на рынке. Кроме того, рост тарифов для домохозяйств с большим потреблением газа компенсировался предоставляемой государством поддержкой с января по апрель.

«С учётом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно купить недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешёвый газ использован, поэтому его приходится покупать по нынешней цене, и во втором полугодии тарифы рассчитаны уже в размере €107,34 евро за мегаватт-час», — пояснил Калвитис.