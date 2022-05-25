DELFI: на демонтаж памятника советским воинам в Риге может уйти до нескольких миллионов евро

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что на демонтаж памятника советским воинам, освободившим город от немецких захватчиков, может потребоваться до нескольких миллионов евро. Как передаёт DELFI, Кирсис также добавил, что уже разработан проект разбора памятника и опрашиваются строительные предприятия, которые могли бы выполнить эти работы. Однако существуют и сложности, поскольку объект огромен, поэтому, возможно, придётся искать технику за рубежом.

На демонтаж памятника в освободителям Риги может потребоваться до нескольких миллионов евро. Как передаёт DELFI, об этом заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

Он сообщил, что уже разработан проект демонтажа памятника и опрашиваются строительные предприятия, которые могли бы выполнить эти работы. Также самоуправление ждет от сейма изменений в законе, которые упростят процедуру сноса. В настоящее время обсуждается и способ, как демонтировать памятник.

Кирсис заверил, что самоуправление не будет затягивать демонтажные работы, однако есть и сложности, так как объект огромен, поэтому, возможно, придётся искать технику за рубежом. Текущий план предусматривает демонтировать полностью весь комплекс памятника, и существует несколько вариантов, куда доставить его демонтированные компоненты.

Вице-мэр отметил, что 264 000 евро, которые на демонтаж памятника пожертвовали люди, являются большим подспорьем, но в данный момент сложно назвать точную сумму затрат на демонтаж. Расчёты показывают, что он может стоить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро.