DELFI: в Латвии запрещают трансляцию всех российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил транслировать в Латвии 80 российских телеканалов, которые ещё оставались доступны латвийским телезрителям. Как пишет DELFI, как объяснил председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято, опираясь на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, «угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны».
Данное решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, «пока Россия не прекратит войну и не отдаст Крым*».
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