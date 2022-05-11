Le Figaro: французское телевидение быстро и неумолимо движется к упадку

Время, проводимое французами перед экранами телевизора, стремительно сокращается, пишет Le Figaro. До сих пор телеиндустрия страны держится исключительно благодаря пожилой аудитории, в то время как молодые люди предпочитают проводить время за компьютерными играми и просмотром соцсетей, отмечает издание. Учитывая, что именно молодёжь в первую очередь интересует покупателей рекламного времени на телеканалах, экономическая модель телерадиовещательных корпораций грозит обрушиться, предупреждает газета.

Время, проводимое французами перед экранами телевизора, быстро и неумолимо сокращается, пишет Le Figaro. По данным ресурса Médiamétrie, в апреле этого года оно в среднем составило 3 часа 27 минут в день. Это на 32 минуты меньше, чем год назад, и на 13 минут меньше, чем в апреле 2019 года, до пандемии. Показатели прошлых месяцев также демонстрируют сокращение просмотра ТВ по сравнению с предыдущими годами. Начавшийся уже какое-то время назад упадок телевидения ускоряется, констатирует издание. Несмотря на то что пандемия ненадолго вернула французов к экранам ввиду недоступности других видов отдыха, этот всплеск интереса был искусственным. Как подчёркивает газета, даже появление современных технологий, таких как возможность записи или повторного просмотра телепрограмм, не остановило это падение.

Если до сих пор создаётся ощущение, что телевидение держится на плаву, то это исключительно благодаря пожилым людям, составляющим абсолютное большинство среди аудитории телеканалов. По состоянию на 2021 год люди старше 50 лет смотрели программы в среднем пять с половиной часов ежедневно — это на три четверти часа больше, чем в 2011 году.

Выступая в сенате в январе этого года, председатель правления телекомпании M6 Николя де Травернот подчеркнул, что «68 процентов аудитории антенного телевидения сегодня составляют люди старше 50 лет», в то время как «в 2010 году на их долю приходилось менее 50 процентов». Доля лиц в возрасте до 50 лет среди телезрителей, напротив, ежегодно уменьшается на 5—10%. Хотя это заявление было сделано ради оправдания слияния медиагруппы с компанией TF1, признаваясь в этом, глава холдинга рисковал вызвать панику на рекламном рынке, отмечает газета.

При этом Франция, где средний возраст зрителей в настоящее время составляет 56 лет, не является единичным случаем, пишет Le Figaro. В Германии, Испании и Англии люди в возрасте до 50 лет за последние два года также сократили время, проводимое у телеэкранов на 13%, 14% и 18% соответственно. А США за тот же период зафиксировали снижение этого показателя на 34%.

Анализ аудитории так важен для телекорпораций, поскольку он имеет решающее значение для определения цен на рекламу, поясняет газета. Чем больше аудитории, тем выше стоимость рекламного времени. И наоборот. Хуже всего то, что рекламодатели больше всего нацелены на такую аудиторию, как дети, молодые люди или домохозяйки в возрасте до 50 лет, а именно они в настоящее время и перестают смотреть телевизор. За последние десять лет программы, выходящие в прайм-тайм, потеряли 31% своей аудитории среди домохозяек в возрасте до 50 лет и в возрасте от 25 до 49 лет, рассказывает один из руководителей канала.

В целом, время, проводимое домохозяйкой в возрасте до 50 лет перед экраном, сократилось на 22% за десять лет. Молодые люди от 15 до 24 лет в 2011 году смотрели ТВ почти два часа в день. В 2021 году это время сократилось до одного часа. За десятилетие их потребление телевизионного контента упало на 43%. Среди детей от четырёх до десяти лет этот показатель снизился более чем на 46%. При этом за последние два года количество времени, которое люди в возрасте от 4 до 14 лет проводят перед телевизором, сократилось более чем на 20% — невиданное значение за столь короткий период.

Сегодня свободное время молодых зрителей поглощено видеоиграми или социальными сетями, и эта тенденция может усугубиться: если люди практически не смотрят телевизор в молодости, у них мало шансов спонтанно переключиться на просмотр телепередач, став старше, отмечает издание. Не говоря уже о том, что развитие метавселенных может ещё больше отдалить их от этого источника информации. По оценкам исследовательской фирмы Gartner, к 2026 году четверть населения будет проводить не менее часа в день в метавселенных — делать там покупки, работать или развлекаться.

Между тем, Netflix и Disney+, которые уже борются за внимание зрителей традиционных каналов, также готовятся откусить свой кусок от этого рекламного пирога. Два стриминговых гиганта уже объявили о запуске более дешёвых предложений по подписке с рекламой.

В целом, всё указывает на то, что упадок телевизионной империи набирает обороты. Тем не менее телекомпании TF1 и M6 в прошлом году продемонстрировали отличные финансовые результаты. «Но разве перед биржевым крахом октября 1929 года рынки не пережили особенно яркие годы?» — напоминает газета.