CBS NEWS Оригинал

CBS News: афганские телеведущие осуждают приказ талибов закрывать женщинам лица в эфире

Материал представлен в переводе ИноТВ
Телеведущие в Афганистане не одобряют новые введённые талибами* стандарты, предписывающие всем женщинам при появлении в эфире закрывать лицо, кроме глаз. По их мнению, это один из показателей стремления новых властей нивелировать общественную и публичную роль женщин в стране, сообщает CBS News.

Женщины, работающие ведущими на местных телеканалах в Афганистане, выразили своё разочарование в связи с новым постановлением «Талибана»* о том, что они должны закрывать свои лица в эфире. 

СОНЯ НИЯЗИ, ведущая телеканала TOLO: Если подобные указы издаются и навязываются женщинам, это означает, что женщины во всём Афганистане будут устраняться. Как мы наблюдаем сейчас — что женщины уже постепенно устраняются.  

Это постановление было принято через несколько дней после того, как талибы приказали женщинам закрывать лица в общественных местах, что говорит о возвращении к их прежним жёстким правилам и усилению ограничений. 

СОНЯ НИЯЗИ: Во время выпуска новостей ведущий должен чувствовать себя совершенно спокойно и расслабленно, чтобы передавать людям правдивую информацию. Сегодня мне впервые пришлось вести свою программу с закрытым лицом, и мне было совсем не комфортно. 

Большинство афганских женщин носят хиджаб по религиозным соображениям. Однако в городской местности, включая Кабул, многие из них не закрывают лица. Во время последнего правления талибов с 1996-го по 2001 год для всех женщин было обязательным носить голубую паранджу, полностью закрывающую всю фигуру.  
 
Представители «Талибана» утверждают, что это движение изменилось с тех пор, как в предыдущий раз было у власти. Однако за последние месяцы они ввели правила, ограничивающие передвижение женщин без сопровождения мужчин. Кроме того, ученицам старших классов до сих пор не разрешили вернуться в школы и колледжи. 

Дата выхода в эфир 23 мая 2022 года. 

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CBS NEWS США Северная Америка
теги
Афганистан Ближний Восток вооруженный конфликт закон ислам образование одежда права человека правительство религия Талибан телевидение традиции
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров