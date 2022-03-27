Spiegel: в Афганистане закрыли средние школы для девочек и запретили женщинам летать без мужчин

Талибы* вводят в общественную жизнь Афганистана всё более строгие правила, пишет Der Spiegel. Вскоре после решения о закрытии средних школ для девочек правительство талибов запретило афганским женщинам совершать полёты без сопровождения мужчин. Однако афганки продолжают сопротивляться — и выходят на демонстрации за права женщин.

Женщинам в Афганистане запретили летать без сопровождения мужчин. Как сообщает Der Spiegel, талибы* приказали местным авиакомпаниям прекратить продажу билетов женщинам, желающим совершить полёт самостоятельно.

Решение было принято на совещании пограничной службы Афганистана в аэропорту Кабула. Два сотрудника авиакомпании подтвердили подлинность информации, пишет издание.

Тем временем женщины и девушки Афганистана продолжают сопротивляться «систематической дискриминации» со стороны талибов. В субботу в Кабуле прошла акция протеста против закрытия средних школ для девочек. В демонстрации приняли участие несколько десятков афганских женщин.

«Откройте школы!» и «Справедливость!» — кричали участницы демонстрации на площади Кабула. Акция протеста прекратилась, когда к женщинам подошли представители «Талибана»*.

«Образование — это наше фундаментальное право, а не политическая цель», — гласила надпись на плакате одной из демонстранток. «Даже пророк Мухаммед сказал, что каждый имеет право на образование, но талибы отобрали у нас это право», — отметила юная участница акции по имена Навеса.

В среду вскоре после официального открытия средних школ для девочек в Афганистане талибы объявили об отмене этого решения. В первый учебный день с августа тысячи школьниц были отправлены домой через несколько часов после начала занятий.

Этот шаг вызвал резкую критику со стороны западных стран. После закрытия средних школ для девочек США отменили запланированные на эти выходные переговоры с талибами на полях форума в Дохе.

Право женщин на образование является одним из главных условий международного сообщества для предоставления помощи непризнанному правительству талибов. После прихода к власти исламистов в августе прошлого года в Афганистане были закрыты все школы. Официальная причина — пандемия коронавируса. Через два месяца возобновить занятия разрешили только мальчикам и девочкам младшего возраста.

Как отмечает издание, после вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти талибов в большинстве провинций школьные занятия разрешалось посещать лишь ученицам младше 6 класса. Семинары в афганских университетах стали проводиться раздельно для мужчин и женщин. Школьное обучение являлось раздельным и ранее.

После возвращения к власти исламисты постепенно начали «вводить в общественную жизнь всё более строгие правила». Во многих случаях женщины не могут вернуться на свои рабочие места, пишет Der Spiegel.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.