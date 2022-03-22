Guardian: «не чувствую себя своим ни здесь, ни там» — экс-министр финансов Афганистана стал таксистом в Вашингтоне

Незадолго до захвата Афганистана «Талибаном»* глава Минфина страны Халид Пайенда уехал в США. Этот бывший высокопоставленный чиновник, который ещё не так давно курировал многомиллиардный бюджет, стал водителем в Вашингтоне и не упускает возможности подзаработать несколько десятков долларов сверхурочно, пишет The Guardian.

В августе прошлого года за несколько дней до того, как талибы захватили Афганистан, президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Сообщалось, что при отъезде он прихватил из казны $169 млн, пишет The Guardian.

Издание не поясняет, насколько справедливыми были эти обвинения. Но с уверенностью можно сказать одно: в настоящий момент Халид Пайенда, который при Гани исполнял обязанности министра финансов, работает обычным водителем Uber в Вашингтоне.

Ещё не так давно 40-летний Пайенда курировал бюджет в размере $6 млрд, который его стране выделяли США. Теперь же ему приходится таксовать сверхурочно в надежде получить премию в несколько десятков долларов, отмечает The Guardian.

В недавнем интервью экс-министр признался, что его переезд из Кабула в Вашингтон дался ему очень непросто. Он сказал, что благодарен за возможность поддерживать семью, но добавил: «Сейчас у меня нет места. Я не чувствую себя своим ни здесь, ни там. Это очень опустошает».

Пайенда стал министром финансов в конце 2020 года, когда его мать умерла от COVID-19 в одной из «убогих» афганских больниц. Но теперь, по его собственным словам, он сожалеет, что принял такое решение.

«Я видел много уродства, и мы потерпели неудачу. Я был частью этого провала. Тяжёло смотреть на страдания людей и чувствовать ответственность», — заявил экс-министр. При этом он отчитал афганцев за отсутствие «коллективной воли к реформированию».

В то же самое время Пайенда обвинил США в том, что они «предали приверженность демократии и правам человека». Он предположил, что изначально американская политика в Афганистане имела «благие намерения», но оказалась недостаточно серьёзной.

Пайенда покинул пост министра финансов за неделю до того, как талибы* захватили Кабул. На фоне ухудшения отношений с Гани он опасался ареста, поэтому уехал в США, где уже находилась его семья, напоминает издание.

«У нас было 20 лет и поддержка всего мира, чтобы построить систему, которая работала бы на благо людей, — написал Пайенда в текстовом сообщении представителю Всемирного банка в Кабуле в день падения столицы. — Всё, что мы построили, оказалось карточным домиком, который так быстро рухнул. Карточный домик, возведённый на фундаменте коррупции».

Сейчас Афганистан сталкивается с гуманитарным и экономическим кризисом. Активы страны были заморожены, и она оказалась отрезана от иностранной помощи, поскольку талибы, пришедшие на смену поддерживаемому США режиму, до сих пор не получили международного признания, заключает The Guardian.