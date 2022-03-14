Daily Mail: Ассанж и его невеста решили пожениться в марте

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его адвокат Стелла Моррис решили пожениться в тюрьме строгого режима Белмарш 23 марта, пишет Daily Mail. По словам издания, перед этой «экстраординарной тайной» церемонией невесте разоблачителя придётся подвергнуться нескольким обыскам и четыре раз сдать отпечатки пальцев.

Жених наденет килт, чтобы подчеркнуть свои шотландские корни, невеста — длинное платье с дизайнерским корсетом. Но четверть гостей на их свадьбе будет представлена охранниками, а сами торжества пройдут в стенах лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш, пишет Daily Mail.

Речь идёт об «экстраординарной тайной свадьбе», которую создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его адвокат Стелла Морис планируют провести 23 марта. Прежде чем она скажет да, возлюбленную разоблачителя несколько раз обыщут, в том числе, возможно, с помощью собак-ищеек, и четыре раза снимут у неё отпечатки пальцев, отмечает издание.

После гражданской церемонии и благословения католического капеллана новых мистера и миссис Ассанж вместе с их двумя маленькими сыновьями препроводят обратно в общий зал свиданий. «Это не та свадьба, которую мы планировали, — в церкви на свободе, в окружении семьи и друзей», — признаётся Стелла.

«Но мы выбрали контроль над нашими жизнями. Мы делаем это ради любви, друг друга, наших сыновей и потому, что жизнь Джулиана стояла на паузе слишком долго, в результате чего его лишили тех лет, которые он мог бы провести с семьёй, и это неприемлемо», — добавляет она.

Пара обручилась, когда Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Теперь, когда основателю WikiLeaks, вероятно, придётся провести уже третий год в стенах Белмарш, они решили провести «свадьбу за решёткой».

По словам Стеллы, тюремная администрация приложила «минимум усилий», чтобы помочь свадьбе. Более того, они не разрешили пригласить на торжества фотографа, хотя ранее Белмарш позволяла проводить съёмки документального фильма.

Её также огорчает, что им запретили получить благословление в тюремной часовне, которую посещает Ассанж. Кроме того, директор Белмарш Дженни Луи требует, чтобы гости и свидетели пары покинули учреждение в ту же минуту, как закончится церемония.

«Мы, как и любая другая пара, всего лишь хотим, чтобы фотограф, которому мы доверяем, хорошо снял нас в день нашей свадьбы. Я думаю, что Министерство юстиции и Белмарш очень беспокоятся из-за появления ярких кадров, которые покажут Джулиана как нормального мужчину, просто человека, который вступает в брак», — считает Стелла.

«Мне кажется, что они просто пытаются сделать так, чтобы Джулиан исчез из поля зрения общественности. Если люди увидят его свадьбу, им напомнят: он всё ещё находится под стражей, и то, что с ним делают, нельзя считать справедливым или гуманным», — говорит она.

США добиваются экстрадиции Ассанжа. Его обвиняют том, что он участвовал в «заговоре» с целью получить и раскрыть данные, касающиеся американских военных кампаний в Афганистане и Ираке, напоминает издание.

В 2019-м основателя WikiLeaks «выволокли» из эквадорского посольства, арестовали и заключили в Белмарш, где его психическое и физическое здоровье ухудшилось. В прошлом году у него был микроинсульт, обращает внимание Daily Mail.

Пара познакомилась десять лет назад, когда Стелла стала юристом WikiLeaks. Они пытались пожениться в тюрьме с мая прошлого года, а в октябре подали в суд на министра юстиции Доминика Рааба за попытки сорвать бракосочетание.

Они до сих пор не знают, позволят ли Стелле принести с собой букет. Но один вопрос всё же удалось решить: модельер и давняя сторонница WikiLeaks Вивьен Вествуд получила разрешение сшить Джулиану и Стелле свадебные наряды в качестве подарка.

Пара надеется устроить приём, когда Ассанж выйдет на свободу, и не строит глобальных планов на медовый месяц. «Оказаться однажды вместе дома — это самое экзотическое место, которое мы можем себе представить», — признаётся Стелла.