Newsweek: Сноуден раскритиковал Трампа в «загадочном комментарии»

В недавнем интервью Дональд Трамп признался, что имел возможность снять обвинения с Эдварда Сноудена, но решил этого не делать. В ответ разоблачитель призвал своих подписчиков в Twitter обратить внимание на то, какое неудобство доставляет экс-президенту США вопрос о его помиловании, пишет Newsweek.

Эдвард Сноуден, по-видимому, «ополчился» на Дональда Трампа. Поводом стали комментарии бывшего президента США о том, почему он не помиловал бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ), находясь у власти, пишет Newsweek.

Сноуден, который скрывается в России с 2013 года, опубликовал в Тwitter отрывок недавнего интервью, которое Трамп давал Кэндис Оуэнс с сайта Daily Wire. Позже разоблачитель поделился другим сообщением с резкой критикой выступления экс-главы Белого дома.

По слухам, Трамп рассматривал возможность помиловать Сноудена, который разоблачил массовую слежку его агентства за американскими гражданами. Если сейчас он вернётся на родину, ему грозят десятилетия тюремного заключения, поясняет издание.

В ролике, которым поделился экс-сотрудник АНБ, Оуэнс спрашивает Трампа о помиловании Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. «Есть две стороны: в одном случае речь идёт о своего рода шпионской сделке, а в другом — о человеке, разоблачающем настоящую коррупцию», — ответил экс-президент.

«Я не скажу, кто конкретно, но один из них вызывает у меня чуть более сильные чувства, чем другой… но я мог бы это сделать (помиловать Сноудена и Ассанжа. — ИноТВ)», — признал он.

«Я скажу так: по обе стороны этого вопроса есть хорошие люди, и есть несколько плохих людей у одной стороны. Но я решил не вмешиваться, пусть суды разберутся», — добавил бывший президент.

Сноуден снабдил отрывок коротким сообщением: «Язык тела». Его «загадочный комментарий», вероятно, отсылал к тому, что в определённый момент, отвечая Оуэнс, Трамп скрестил руки, непроизвольно дав понять, что вопрос о помиловании доставляет ему неудобство, рассуждает Newsweek.

Позже Сноуден ретвитнул пост Беки Конгдон, зампредседателя Либертарианской партии Техаса. «Я почти ни в чём не согласна с Кэндис, но поддерживаю её за то, что она первый человек на моей памяти, который спрашивает Трампа о его бесхребетности в деле Сноудена и Ассанжа», — написала политик. «Хотелось бы увидеть продолжение, но даже по этому отрывку видно: он знает, что мог поступить правильно, но предпочел этого не делать», — добавила она.

Ассанжу грозит экстрадиция в США по обвинению в шпионаже, связанном с утечкой тысяч секретных документов в 2010-м и 2011 году. Сейчас он пытается обжаловать решение британского суда о его переводе в Америку, напоминает Newsweek.

В последние дни своего президентства Трамп издал большое количество указов о помиловании. Предполагалось, что одним из счастливчиков может стать Сноуден. Но республиканцы, часть из которых считают разоблачителя АНБ предателем, не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.

Трамп и сам однажды назвал Сноудена «предателем» и «шпионом, которого следует казнить». Позже он смягчил свою риторику и сигнализировал, что готов к помилованию, которому так и не суждено было случиться, заключает Newsweek.