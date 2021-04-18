SZ: криптопортрет Сноудена ушёл с молотка за $5,5 млн

Бывший спецагент американской разведки Эдвард Сноуден продал NFT-токен, представляющий собой его оцифрованный портрет, составленный из текста судебного решения о незаконности слежки Агентства национальной безопасности США за собственными гражданами, сообщает Süddeutsche Zeitung. $5,5 млн, вырученных за продажу криптокартины, Сноуден пообещал направить в возглавляемый им «Фонд свободы прессы».
Разоблачитель Эдвард Сноуден продал свой портрет на аукционе цифрового искусства. NFT-токен представляет собой оцифрованный портрет Сноудена, составленный из текста решения суда о незаконности слежки Агентства национальной безопасности США за американскими гражданами. Криптокартина была продана за $5,5 млн в криптовалюте Ethereum, сообщает Süddeutsche Zeitung.
В пятницу Сноуден поблагодарил участников аукциона в Twitter. Вырученные деньги он пообещал направить некоммерческой организации «Фонд свободы прессы», которую он возглавляет с 2017 года.
В 2013 году бывший спецагент Сноуден передал СМИ секретную информацию Агентства национальной безопасности США, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за коммуникациями между гражданами многих государств с помощью интернета. Объявленный американскими властями в международный розыск, Сноуден больше месяца пробыл в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». После этого он попросил убежища в России, где проживает с тех пор.
Судебный документ, использовавшийся для портрета Сноудена, представляет собой решение суда о нарушении американского законодательства со стороны Агентства национальной безопасности. Сноуден продал так называемый NFT-токен (невзаимозаменяемый токен). Это своего рода цифровой сертификат, подтверждающий подлинность объекта: несмотря на то, что копий портрета может быть бесчисленно много, только одна может считаться оригиналом. В настоящее время NFT-токены переживают бум популярности: так, NFT-токен, привязанный к коллажу цифрового художника Beeple, был продан на аукционе за $69,3 млн, пишет Süddeutsche Zeitung.
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