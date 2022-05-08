France 3: талибы обязали женщин в Афганистане носить хиджабы в общественных местах

В Афганистане женщины снова обязаны появляться на улице в хиджабах — в противном случае накажут несущих за них ответственность мужчин, сообщает France 3. Как напоминает телеканал, «Талибан»* начал ограничивать свободу женщин сразу после прихода к власти прошлым летом: им запретили ездить за границу без сопровождения родственников мужского пола, а девочкам закрыли доступ в школы.

Некоторые женщины уже носили хиджабы в качестве меры предосторожности, однако теперь они стали обязательными при посещении общественных мест. Такое правило уже вводилось во время первого прихода к власти «Талибана»*, и теперь главы семей обязаны следить за его выполнением.

ШИР МОХАММАД, сотрудник Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока: Женщин, не носящих паранджу, будут находить и наказывать, а их опекуну, отцу или мужу придётся объясниться. Их даже могут посадить в тюрьму на три дня.

Фундаменталисты пошли дальше и рекомендуют носить паранджу — традиционную афганскую одежду с сеткой на уровне глаз.

После возвращения к власти летом прошлого года талибы существенно ограничили свободу женщин. С 1 сентября девочки в Афганистане не смогли вернуться к учёбе в школе. Также женщинам запрещено путешествовать за границу без сопровождения родственника мужского пола. В Кабуле жительницам Афганистана теперь стало сложно даже поехать на такси.

ЖИТЕЛЬНИЦА АФГАНИСТАНА: Большинство водителей боятся брать женщин, потому что они знают, что у них нет на это права.

Некоторые женщины пытались бороться с таким регрессом после того, как к власти пришли талибы. Они требовали права работать, получать образование и уже тогда выступали против возможного принуждения к ношению паранджи. Такие выступления решительно подавляли, десятки активисток оказались арестованы и провели много недель в тюрьме.

Дата выхода в эфир 07 мая 2022 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.