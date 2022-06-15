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Hill: Западу необходимо сокращать зависимость от российского экспорта в сфере производства ядерной энергии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
У России есть 46% мировых мощностей по обогащению урана, и такой контроль над топливом для АЭС — мощный рычаг давления в руках Москвы. Как пишет The Hill, западная энергетика зависима от российского экспорта в сфере производства ядерной энергии, и если эту зависимость не уменьшить, то мир рискует получить ещё один энергетический шок.
Hill: Западу необходимо сокращать зависимость от российского экспорта в сфере производства ядерной энергии
AP

Москва сможет нанести ответный удар по странам, которые ввели антироссийские санкции. Как пишет The Hill, западная энергетика зависима от российского экспорта в сфере производства ядерной энергии, и если эту зависимость не уменьшить, то мир рискует получить ещё один энергетический шок.

Как продолжает автор материала, есть несколько звеньев в коммерческой производственной цепочке ядерной энергии, на которых российский поставщик мог бы сделать доступность энергии от западного реактора проблематичной. Прежде всего это проблема ядерного топлива: Россия играет важную роль в процессе добычи и обработки урана, в процессе обогащения природных элементов и непосредственной выработки тепловыделяющих элементов для АЭС. Что касается уже существующих реакторов российского производства, набор услуг от России включает поставку уникальных подлинных запчастей от производителя и столь же уникальных работ по поддержанию реактора в рабочем состоянии.

«России удалось занять значительную часть рынка на каждом звене производственной цепочки в выработке ядерной энергии. Она сделала это через свою государственную компанию «Росатом». Именно по этой причине много стран мира, включая США, оказались в ситуации, требующей от них сложных решений. Они, может, и хотели бы выйти из зависимого состояния, при котором они вынуждены покупать всё необходимое для выработки энергии ядерного цикла «Росатома». Они наверняка не хотят больше посылать выплаты в Россию за услуги «Росатома». Но, увы, сейчас они вынуждены опираться именно на российские услуги и материалы, чтобы работали наши реакторы», — пишет автор статьи.
 
Различные страны — союзники США пользуются реакторами российского производства или планируют запустить такие реакторы после достройки. Например, Чехия, Турция и Украина рискуют тем, что у их реакторов российского производства будут сбои в работе или даже краткие отключения в подаче энергии, если русские откажут в получении материалов, оборудования и набора услуг для поддержания реактора в рабочем состоянии. 
 
Но если различные западные компании могут со временем начать производить замену для продукции «Росатома», то проблема производственной цепочки уранового топлива имеет ещё более критический характер. Россия добывает только 6% мировой добычи урана, однако она контролирует серьёзную часть глобального рынка его конверсии.
 
«У России — 46 процентов мировых мощностей по обогащению урана. Огромное большинство имеющихся в мире 439 реакторов нуждаются в обогащённом уране, включая все реакторы в США. И хотя каждый реактор имеет разные степени зависимости от услуг России по обогащению, в целом это серьёзная зависимость», — отмечает автор материала.
 
Поэтому перед Западом маячит мрачная реальность: если Россия прекратит поставки урана энергетическим компаниям в США, Америка почувствует воздействие на работу её реакторов в течение 1-2 лет. Это может привести к отключению реакторов, а поскольку 20% производства электроэнергии США производятся на АЭС, цены на электроэнергию могут скакнуть даже выше сегодняшнего уровня инфляции энергетических цен. В некоторых регионах США может просто не хватить электроэнергии, чтобы удовлетворить спрос. И если раньше были какие-то сомнения, может ли Россия использовать свой энергетический экспорт для политических целей, они исчезли после того, когда Москва прекратила поставки природного газа Польше, Болгарии и Финляндии.
 
Как заключает автор статьи, Соединённым Штатам нужна более активная политика и акции по созданию спроса на инновации, которые хотя бы начнут менять эту опасную ситуацию. Западным лидерам надо уже сейчас предпринять шаги, чтобы уменьшить зависимость их стран от российского доминирования в технологической цепочке поставок энергии мирного атома, что спасёт экономики от энергетических шоков в будущем.
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