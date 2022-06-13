FAZ: Шрёдер остаётся преданным социал-демократом, несмотря на попытки его исключить

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что со спокойствием относится к попыткам социал-демократов исключить его из партии. Он подчеркнул, что за всю свою политическую жизнь голосовал только за это политическое объединение и собирается так поступать и в будущем, несмотря на поведение некоторых людей в руководстве партии. Сейчас он живёт не по принципу «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», а по принципу «Ни шагу назад», передаёт его слова Frankfurter Allgemeine.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер спокойно относится к попыткам исключить его из Социал-демократической партии, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Я был и остаюсь социал-демократом, — подчеркнул Шрёдер. — За всю свою политическую жизнь я не голосовал ни за кого, кроме СДПГ. Так же я буду поступать и в будущем, хотя это трудно делать из-за некоторых людей в руководстве СДПГ». По его словам, сейчас он живёт не по принципу «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», а по принципу «Ни шагу назад».

В прошлом сотрудничество Шрёдера с российскими энергетическими компаниями однопартийцы не осуждали. Но после начала боевых действий на Украине почти все высокопоставленные представители этого политического объединения от него дистанцировались. «Шрёдер зарабатывает деньги, работая на российские государственные предприятия, и то, что он защищает Владимира Путина от обвинений в военных преступлениях, это полный абсурд», — заявила лидер партии Саския Эскен и призвала его исключить. Со схожими требованиями выступили и другие политики. Первое совещание по процедуре исключения Шрёдера из партии состоится через полторы недели в Ганновере, отмечает издание.

Сейчас многие однопартийцы дистанцируются от экс-канцлера, но в последние годы он поддерживал с ними тесные отношения. В 2017-м Шрёдер по приглашению бывшего лидера социал-демократов Мартина Шульцы приехал на партийный съезд в Дортмунд и выступил там с речью, в которой раскритиковал США и похвалил Россию. Он встречался с другими социал-демократами и в начале 2022-го. «В том, что касается контактов с СДПГ, оснований жаловаться у меня нет. И меня не волнует, что кто-то предпочёл бы об этом сейчас забыть», отметил Шрёдер.