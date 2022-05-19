Das Erste: Шрёдера лишили привилегий за «близость к Кремлю»

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера лишили привилегий, сообщает Das Erste. Теперь у него не будет бюро и сотрудников в бундестаге, на содержание которых уходили сотни тысяч евро. Денежное довольствие и личную охрану ему оставили. Соответствующее решение в ответ на предложение действующих властей ФРГ принял комитет по бюджету немецкого парламента.

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера годами критикуют за его близость к Кремлю, сообщает Das Erste. Но с начала боевых действий на Украине эта критика достигла новых масштабов, а теперь немецкие власти лишили его привилегий.

Соответствующее решение принял комитет по бюджету бундестага. Теперь у экс-главы ФРГ не будет бюро и сотрудников в немецком парламенте, но ему оставили денежное довольствие и личную охрану. К слову, в прошлом году на содержание персонала в бюро Шрёдера ушло почти €419 000. И в эту сумму не входят расходы на офисные помещения и их оснащение, отмечает немецкий телеканал.

Лишить бывшего канцлера привилегий предложила правящая сейчас в ФРГ «светофорная коалиция», состоящая из его родной Социал-демократической партии Германии, зелёных и Свободной демократической партии Германии. Предложение поддержала и оппозиция в лице Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Эти партии даже хотели лишить 78-летнего политика пенсии.

Шрёдер занимал пост канцлера с 1998 по 2005 год, рассказывает Das Erste. После этого он начал работать на компанию — оператора российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG, а также на газовые концерны «Газпром» и «Роснефть». Так как в начале боевых действий на Украине он не дистанцировался от этих предприятий, его коллеги по Социал-демократической партии призвали экс-главу ФРГ покинуть их политическое объедение. Прозвучали даже призывы его исключить.

При этом в решении комитета по бюджету бундестага ничего не говорится о его связях с российскими концернами или главой Кремля Владимиром Путиным, отмечает Das Erste. Есть опасения, что такой пассаж можно будет оспорить с правовой точки зрения. Ранее Европарламент большинством голосов высказался за введение санкций в отношении экс-канцлера. Теперь же решение комитета по бюджету бундестага усилит давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в принятии решения о внесении Шрёдера в санкционные списки ЕС. Если он в них окажется, то его активы, находящиеся на территории Евросоюза, могут быть заморожены.