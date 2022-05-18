Das Erste: Шрёдера собираются лишить привилегий экс-канцлера за дружбу с Путиным

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера давно критикуют в стране за его дружбу с Владимиром Путиным и высокооплачиваемую должность в российской компании. Как сообщает телеканал Das Erste, теперь «светофорное» правительство намерено предпринять конкретные шаги против Шрёдера и, в частности, лишить его рабочего офиса и сотрудников. Бывшему канцлеру оставят только личную охрану.

Даже если Герхард Шрёдер больше не принимает активного участия в политике, бывший федеральный канцлер Германии всё ещё находится посреди этого конфликта. Его дружба с Путиным, его долгое безмолвие по поводу российской спецоперации и тот факт, что он не хочет уходить со своего хорошо оплачиваемого российского экономического поста, вызвали здесь, в Германии, много недовольства и непонимания. Однако его старые связи с главой Кремля — вы видите кадры из прошлых времён — кажутся крепче, чем все угрозы последствий здесь, дома. Теперь из действующего федерального правительства поступили конкретные предложения. С нами на связи Кристин Швитцер из нашей столичной студии. Что теперь будет со Шрёдером?

КРИСТИН ШВИТЦЕР, корреспондент Das Erste: То, о чём было заявлено, — это будет официально представлено только завтра. Юристы «светофорной» коалиции хотят ограничить возможности экс-канцлера. Это касается, в первую очередь, его офиса. По сути, его офис будет ликвидирован — как это называется официально, его работа будет прекращена. Некоторые сотрудники уже покинули его добровольно по причине его близости с Путиным и с Россией. А те, кто ещё остаётся там, теперь будут завершать работу в офисе, и потом им придётся посмотреть, смогут ли они найти должность где-то в другом месте. Так что этого подспорья у экс-канцлера больше не будет. Что у него остаётся, так это его личная охрана.

Но эти новые правила, которые теперь должны быть утверждены, они же действуют не только для Шрёдера. Как насчёт экс-канцлера Ангелы Меркель?

КРИСТИН ШВИТЦЕР: Действительно, планируется создать законную основу, которая будет касаться всех бывших канцлеров, формально это коснётся и бывшего канцлера Меркель, но есть ограничение. Этого офиса и своих сотрудников лишается только тот, кто действительно больше не имеет политической занятости, то есть, если человек и правда значительно отдаляется от политики, как оно и обстоит в случае Герхарда Шрёдера, но не в случае Ангелы Меркель. Так что при наличии политического ангажемента, совершении дипломатических поездок, оказании покровительства и даже после ухода в отставку с прежнего поста проявляет свою полезность, то всё это должно сохраняться. Но в конкретно данном случае присутствует желание подчеркнуть значимость ситуации вокруг Герхарда Шрёдера.

На самом деле союз хотел подчеркнуть это ещё сильнее — в том, что касается денег. Следует ли ждать ещё больше мер?

КРИСТИН ШВИТЦЕР: Союз ХДС/ХСС хотел, в первую очередь, подать сигнал, а «светофорная» коалиция больше стремится действовать. Можно заметить, что пару раз они уже были в этом успешны и хотели поторопиться с предложением, речь в котором также идёт о пенсиях для чиновников, и сейчас «Светофор», по всей видимости, ещё раз отдали этот документ на проверку, и было установлено, что с правовой точки зрения всё не так просто, нельзя просто перечеркнуть притязания на получение пансиона. Поэтому «Светофор» отошёл от этой мысли, а теперь перешёл в наступление и заявил: мы не нуждаемся в союзе, нами движет наш собственный стимул.

Это была Кристин Швитцер из Берлина, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 18 мая 2022 года.