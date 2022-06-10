Das Erste: правительство Германии не сошлось во мнениях по отказу от двигателей внутреннего сгорания

По решению Европарламента, с 2035 года страны ЕС должны будут отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Теперь это решение должны одобрить страны-члены. Однако, как отмечает немецкий телеканал Das Erste, в правительственной коалиции Германии нет единства мнений по этому вопросу: зелёные поддерживают отказ, в то время как свободные демократы выступают против него.

В «светофорной» коалиции разгораются споры по поводу запрета на новые транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания. Европарламент вчера принял решение о том, что с 2035 года должны будут выпускаться только автомобили, не выделяющие вредных выбросов. Теперь переговоры по этому вопросу проводят страны ЕС. Германия также должна заявить о своей позиции. СвДП отклоняет запрет. В Министерстве окружающей среды, возглавляемой зелёными, напротив, заявили, что федеральное правительство поддерживает это предложение.

Чад выхлопов на дорогах Германии. То, что сегодня является элементом повседневной жизни, через несколько лет может стать значительно более редким явлением. Вчера вечером депутаты Европейского парламента проголосовали за отказ от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года. Решение должно быть одобрено странами-членами, однако в «светофорной» коалиции, похоже, нет единства по этому вопросу.

ФОЛЬКЕР ВИССИНГ, министр транспорта Германии: Мы хотим сделать технологию трансформации открытой. Это, среди прочего, означает, что мы допускаем использование двигателей внутреннего сгорания и после 2035 года, если они будут работать исключительно на синтетическом, климатически нейтральном топливе. Мы ясно согласовали это в коалиционном договоре.

Федеральный министр окружающей среды приветствует решение Страсбурга и выражает изумление по поводу высказывания министра транспорта. Грозит ли теперь разразиться конфликт внутри коалиции?

ШТЕФФИ ЛЕМКЕ, министр окружающей среды Германии: Я не вижу такой опасности, потому что мы с Виссингом вместе выступаем за открытость технологий. Я считаю, что мы действительно должны были открыто вступить в эту дискуссию. В марте мы это сделали и прояснили друг с другом нашу позицию. И использовать электромобили также возможно и за пределами парка легковых автомобилей, то есть, в сфере специальных транспортных средств, — например, для машин скорой помощи или экскаваторов.

Объединение автомобильной промышленности и ADAC критикуют запланированный отказ от двигателей внутреннего сгорания. Стратегия ЕС исключает, прежде всего, для частных легковых автомобилей, использование безвредных для окружающей среды видов топлива.

ШТЕФАН ГЕРВЕНС, руководитель транспортного отдела ADAC: Мы ожидаем, что на рынке также будут присутствовать ниши, для которых другие двигатели, двигатели внутреннего сгорания на климатически нейтральном синтетическом топливе, будут важны.

Такие производители автомобилей, как VW или Mercedes, считают, что они хорошо подготовлены к будущему, и поддерживают отказ от двигателей внутреннего сгорания. Проблемы, напротив, в некоторых случаях могут возникать у компаний поставщиков.

ШТЕФАН БРАТЦЕЛЬ, директор Центра менеджмента автомобильной промышленности: Определённо, с некоторой турбулентностью ещё столкнутся те поставщики, которые до сих пор не перестроились. Однако это, как правило, предприятия, которые ещё годы назад не распознали признаков времени.

По словам экспертов, чтобы можно было реализовать преобразования в сфере мобильности, что-то должно быть сделано в инфраструктуре подзарядки и в сфере производства электроэнергии для электромобилей. Только тогда подобные кадры смогут в скором времени уйти в прошлое.

Дата выхода в эфир 09 июня 2022 года.