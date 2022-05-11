N-TV: Германия ищет замену российскому газу, но переговоры с Катаром не продвигаются
В связи со спецоперацией России на Украине Германия хочет как можно скорее начать обходиться без российского газа, сообщает немецкий телеканал N-TV. Однако для этого немецкому правительству нужны новые партнёры, у которых можно будет покупать газ. Одним из перспективных вариантов является Катар, и сделка с ним представляется надёжной, но переговоры оказались сложными.
По словам инсайдеров, переговоры о поставках сжиженного газа из Катара для Германии идут крайне медленно. Как поясняет N-TV, основная причина заключается в том, что Катар настаивает на долгосрочных контрактах на поставку сжиженного газа, по крайней мере, на 20 лет. Об этом информационному агентству Reuters сообщили люди, знакомые с ходом переговоров.
Однако немецкие партнёры по переговорам мало заинтересованы в этом, поскольку Германия хочет стать климатически нейтральной уже в 2045 году. Согласно последнему закону, принятому кабинетом министров, энергетический сектор должен быть практически свободен от выбросов углекислого газа уже в 2035 году. Это означает, что к тому времени газ уже нельзя будет использовать для отопления или производства электроэнергии. Однако в ближайшие несколько лет Германии придётся полагаться на сжиженный газ, который заменит российский трубопроводный газ.
Федеральное министерство экономики и технологий не дало по этому поводу никаких комментариев, как и правительство Катара. Импортёры газа Uniper и RWE также не захотели ничего говорить о нынешнем состоянии переговоров.
Как напоминает немецкий телеканал, федеральный министр экономики Роберт Хабек посетил Катар в марте и впоследствии сообщил о партнёрстве стран в области энергетики. По словам инсайдеров, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани хочет приехать в Германию в мае для подписания соглашения. Однако, как подчёркивает N-TV, это вовсе не означает, что контракты на поставку уже согласованы, говорят эксперты, знакомые с планами визита.
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