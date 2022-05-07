SZ: ради независимости от российского газа «зелёный» вице-канцлер ФРГ намерен пренебречь природой и поступиться интересами экоактивистов

Министр экономики Германии Роберт Хабек планирует ускорить строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа на побережье Северного моря, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако организации по защите окружающей среды возмущены работами без проведения предварительной экологической оценки — это наносит ущерб «чрезвычайно чувствительным экосистемам». Член партии «Союз 90/ Зелёные» советует экоактивистам не вмешиваться и призывает к отказу от судебных исков — они сделают Германию «ещё более зависимыми от Путина».

Когда дело касается морских свиней, Роберт Хабек не скрывает своих чувств. «Я люблю морских свиней, — говорит министр экономики, вице-канцлер Германии и член партии «Союз 90/ Зелёные. — Я самый большой поклонник морских свиней в федеральном правительстве». Хабек добавляет, что, в конце концов, он сам родом с побережья, пишет Süddeutsche Zeitung.

И сюда, на побережье, Хабек вернулся в четверг. Морские свиньи, может быть, даже слышали об этом — министр приехал на побережье, чтобы в торжественной обстановке дать старт строительству новой пристани. У морских свиней тонкий слух и повышенная чувствительность к звукам. И здесь возникает проблема: у морских свиней есть и другие поклонники. Например, экологические организации, прежде всего Deutsche Umwelthilfe. Она протестует против преждевременного начала строительных работ в Вильгельмсхафене. «Кажется, сейчас там царит образ мыслей, подобный тому, что царил на Диком Западе, — отмечает глава организации Саша Мюллер-Креннер. — Разумеется, в конечном счёте необходимо взвешивать разные интересы. Но природа тоже должна играть роль».

Для Хабека, с другой стороны, самым важным фактором является время. К зиме здесь будет построен временный терминал для приёма танкеров с сжиженным природным газом (СПГ) и его последующей регазификации. В четверг Хабек подписал соответствующий протокол о намерениях со своим коллегой из Нижней Саксонии Олафом Лизом. В тексте документа указывается, что «в очень краткосрочной перспективе» плавучий терминал СПГ должен стать «первым важным шагом к обретению независимости от поставок российского газа». Затем последует строительство наземных терминалов в Вильгельмсхафене, а также в Штаде. Кроме того, чтобы соединить побережье с внутренней частью страны, потребуется сеть трубопроводов.

Экологической организации Deutsche Umwelthilfe, которая, разумеется, связана с зелёными больше, чем с какими-либо другими партиями, вице-канцлер прямо посоветовал не мешать. «Если у вас есть сомнения, ваш иск сделает нас ещё более зависимыми от Путина, — заявил Хабек в среду вечером в эфире телеканала RTL. — Вам не следует делать этого в данный момент».

Ранее Хабек уже жаловался на «медлительность» немецких властей в вопросе одобрения новой инфраструктуры. Федеральное правительство зафрахтовало несколько плавучих терминалов СПГ, хотя портов, куда они могут пришвартоваться, уже не существует. Поэтому в Вильгельмсхафене в кратчайшие сроки должен быть построен причал для первого танкера под названием Hoegh Esperanza — а вместе с ним и газопровод. С помощью этого танкера с конца этого года Германия сможет получать около 8 млрд кубометров природного газа, что покроет почти 10% её потребностей. Esperanza — по-английски «надежда» — в среду покинула американский штат Луизиана и в настоящее время выходит из Мексиканского залива со скоростью 16 узлов. Осталось лишь активизировать строительство на суше, а заодно и ответственные за него органы.

Министерство экономики под руководством Хабека разработало и намерено в ближайшее время внести в бундестаг специальный закон, призванный максимально ускорить строительство терминалов СПГ и значительно упростить процедуру согласования. В соответствии с законопроектом, «из-за нынешней исключительной ситуации» из процедуры согласования должны быть исключены требования, касающиеся экологической оценки — в рамках дозволенного европейским законодательством. Кроме того, закон предусматривает меры по ускорению бюрократических процедур, связанных с объявлением тендеров на участие в строительстве. Пресс-секретарь Хабека заявила, что законопроект составлен в соответствии с законодательством ЕС. «Там уже предполагалось возникновение особых ситуаций, в которых всё должно идти быстрее», — отметила она. А украинский кризис, по её словам, «не будет ждать».

Однако, как отмечает Süddeutsche Zeitung, зелёные столкнулись с необычайно жёстким сопротивлением со стороны экологических организаций. «Это приглашение проявить халатность в ущерб природе», — жалуется Йорг-Андреас Крюгер, глава Союза охраны природы Германии NABU. По её словам, Северное море и Ваттовое море — «чрезвычайно чувствительные экосистемы». Deutsche Umwelthilfe также не намерена сдаваться, несмотря на предупреждения министра. Она считает, что в строительстве новых постоянных терминалов нет необходимости. «Общего плана того, откуда и какой должен поступать газ, не существует, — говорит Мюллер-Кренер. — Если выяснится, что необходимы один-два плавучих терминала, тогда мы точно не будем обращаться в суд».