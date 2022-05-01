N-TV: сокращение потребления российского газа приведёт к сильному удару по европейской промышленности

ЕС сумеет достичь своей цели по отказу к концу года от двух третей экспорта российского газа лишь только сильно затронув свою промышленность, пишет N-TV, ссылаясь на отчёт исследовательского центра Jülich. Согласно отчёту, план Брюсселя выполним лишь в случае остановки работы целого ряда предприятий химической, сталелитейной и прочих отраслей.
Цели ЕС, заключающиеся в сокращении закупок российского газа и одновременно заполнении газовых хранилищ можно реализовать только путём многонедельного отказа от использования газа в европейской промышленности, пишет N-TV, ссылаясь на данные отчёта, подготовленного исследовательским центром Jülich.
Издание напоминает, что вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс анонсировал цель, согласно которой страны ЕС к концу года откажутся от двух третей поставок российского газа, а также к ноябрю заполнят свои газовые хранилища как минимум на 80%. Как отмечают авторы исследования, это значит, что ЕС должен сократить своё потребление примерно на 30 млн кубометров газа.
Согласно отчёту, Брюссель может достичь обе цели только в случае значительного сокращения потребления газа в промышленности, пишет N-TV. В частности, ЕС должен будет прямо сейчас и до конца июля остановить целый ряд своих химических, сталелитейных и прочих заводов. Кроме того, даже в таком случае итоговая цель будет достигнута лишь при условии, что ЕС будет параллельно стабильно наращивать импорт СПГ и прочего газа от альтернативных поставщиков.
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