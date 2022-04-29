Compact: с «Северным потоком — 2» умерло доверие предпринимателей Мекленбурга к политикам

Несколько лет назад «Северный поток — 2» принёс Мекленбургу — Передней Померании сотни новых рабочих мест и инвестиции в образование, спорт и культуру. Теперь сельское хозяйство и рыболовство в регионе страдают от высоких цен на энергоносители, а предприниматели готовятся к худшему: вместе с газопроводом было похоронено также доверие к политикам и вера в надёжное будущее, сообщает Compact.

Мекленбург — Передняя Померания в отчаянии: проект «Северный поток — 2» похоронен, рыболовство и сельское хозяйство страдают от высоких цен на энергоносители. Репортёр Compact Пол Клемм побывал на месте событий.

«На дне Балтийского моря лежит колоссальных размеров труп. Весом в тонны, длиной 2460 километров, заключённый в бетон и выкованный из сверхпрочной специальной стали. Совершенно новый, готовый к работе — и всё же мертвый», — рассказывает журналист издания. «Северный поток — 2» должен был стать основной энергетической артерией, поставляющей на территорию Европейского союза 55 млрд кубометров природного газа в год. В него были вложены семизначные суммы, на строительство ушло три года. Трубопровод был готов к эксплуатации с сентября 2021 года. Пять месяцев спустя, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц остановил сертификацию и тем самым похоронил германо-российский мегапроект, напоминает корреспондент Compact.

Предприниматель из Грайфсвальда Михаэль Бертрам не может этого понять. «Почему люди изо дня в день захлопывают двери, которые им вообще-то нужны?» — недоумевает он. Стоя на пирсе Лубмина, Михаэль Бертрам смотрит на промышленную гавань, через которую «Северный поток — 2» выходит на материковую часть Германии. За дюнами и соснами высоко в небо поднимаются строения машинных отделений, складов и заводских труб. На месте выведенной из эксплуатации атомной электростанции после воссоединения Германии обосновалось множество предприятий. Владельцем участка земли является целевое объединение технологических и энергетических компаний Фрезендорфа, в наблюдательном совете которого Бертрам состоит уже два года. Сейчас он опасается, что название скоро может перестать быть подходящим: «Если в будущем не будет больше энергии, мы, конечно, перестанем быть местом расположения энергетических компаний».

По словам Бертрама, во времена ГДР Лубмин был грязной дырой. Только благодаря развитию промышленной зоны пришедший в упадок приморский курорт смог возродиться. Доходы от «Северного потока — 2» помогли общине в период пандемии коронавируса, когда туристов было мало. Сейчас из-за отключения газа теряется €2 млн налогов с бизнеса. Это четверть годового дохода, подчёркивает Compact. Такие проекты, как новый краеведческий музей или реконструкция городской площади, здесь пока придётся отложить.

Как отмечает издание, благодаря сотрудничеству с Россией новую надежду обрёл не только Лубмин, но и вся федеральная земля. Передняя Померания, восточная часть земли со слаборазвитой структурой, считается одним из беднейших регионов Германии. Тем более приятно, что вокруг газовых труб начала расти сеть субподрядчиков, создающая сотни рабочих мест. Компания Gas for Europe, которая должна была эксплуатировать 54-километровую немецкую часть трубопровода, оснастила школы компьютерами и субсидировала спорт и культуру, например, молодёжный оркестр Балтийской филармонии или волейбольную команду бундеслиги SSC Schwerin.

Сейчас деревни Померании готовятся к коллапсу, пишет Compact. Некоторые коллеги уже купили цистерны на 30 тыс. литров и заполнили их дизельным топливом, чтобы справиться с уборкой урожая, сообщают фермеры. Другой обратился в местный совет за информацией об аварийных генераторах, колодцах и планах водоснабжения. Если такие организации, как Гринпис, добьются своего, требуя введения эмбарго на российскую энергию, возникнет угроза повсеместного отключения электроэнергии. 24 марта активисты экологической НПО выступили с протестами у принимающей станции «Северного потока — 1» с призывами остановить газ и прекратить войну. Государство пытается успокоить общественность, ссылаясь на планы действий в чрезвычайных ситуациях в случае отключения газа. Однако никто не знает, насколько они надёжны, подчёркивает издание.

Ситуации, в которых хлебопекарная компания из Грайфсвальда получает уведомление от поставщика электроэнергии о том, что он станет одним из первых, кого отключат от сети, когда начнёт действовать третья чрезвычайная ступень плана, автор материала считает тревожными. Один из крупнейших производителей продуктов питания в регионе будет закрыт в связи с кризисом поставок? «Мы должны подготовиться сами», — считает фермер по фамилии Фишер. С «Северным потоком — 2», похоже, окончательно похоронен не только газопровод, но и доверие к политике, и вера в надёжное будущее, заключает Compact.