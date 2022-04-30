BFM TV: Россия продолжает хорошо зарабатывать на продаже нефти и газа, несмотря на санкции
Да, в отношении ископаемых источников энергии, главным образом, нефти и газа, они принесли России 62 миллиарда евро за два месяца военной спецоперации на Украине, из которых 44 миллиарда пришли из стран Европейского союза. В абсолютных числах это мало о чём говорит, но, если мы сравним эти цифры с прошлым годом, то увидим, что Россия в среднем ежемесячно экспортировала в страны ЕС углеводороды на сумму 12 миллиардов евро. Сейчас их стоимость выросла до 22 миллиардов.
Итак, чтобы внести ясность в вопрос: да, у России, очевидно, хорошо идёт торговля после начала спецоперации на Украине, несмотря на введённые санкции. Это не значит, что санкции не имели эффекта. Экспорт российской нефти с января снизился на 30 процентов, однако из-за того, что предложение нефти на рынке сократилось, цены с середины января до середины апреля выросли на 33 процента, что позволило России повысить доходы.
В отношении газа ситуация ещё более вопиющая. Поскольку страны европейского союза не могут обойтись без российского газа — он составляет 50 процентов всего газа, импортируемого Германией, и более 75 процентов импорта в таких странах, как Австрия и Финляндия, — мы продолжаем его покупать по заоблачным тарифам, ведь цены на газ выросли с 1 января на 85 процентов.
Всё это, очевидным образом, заставляет задаться вопросом об эффективности санкций в отношении России, ведь большая часть доходов от продажи углеводородов уходит в бюджет российского государства и позволяет финансировать спецоперацию на Украине.
Дата выхода в эфир 30 апреля 2022 года.
Ссылки по теме
-
Le Monde: Франция задумалась, что делать, если Россия прекратит поставлять ей газ
-
Compact: с «Северным потоком — 2» умерло доверие предпринимателей Мекленбурга к политикам
-
С прицелом на газовый раскол в ЕС — эксперт wPolityce об ограничении Россией поставок энергоносителей в ряд стран
-
Guardian: выручка России от экспорта энергоносителей удвоилась на фоне санкций