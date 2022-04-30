BFM TV: Россия продолжает хорошо зарабатывать на продаже нефти и газа, несмотря на санкции

За два месяца военной спецоперации на Украине Россия заработала на продаже нефти и газа €62 млрд, сообщает BFM TV. Как передаёт телеканал, несмотря на санкции, доходы страны от торговли энергоресурсами даже выросли, благодаря взлёту цен на мировом рынке. В этой связи встаёт вопрос об эффективности наложенных на Москву ограничений, ведь доходы, полученные от европейских стран, всё ещё помогают ей финансировать спецоперацию на Украине, замечает ведущий.

Да, в отношении ископаемых источников энергии, главным образом, нефти и газа, они принесли России 62 миллиарда евро за два месяца военной спецоперации на Украине, из которых 44 миллиарда пришли из стран Европейского союза. В абсолютных числах это мало о чём говорит, но, если мы сравним эти цифры с прошлым годом, то увидим, что Россия в среднем ежемесячно экспортировала в страны ЕС углеводороды на сумму 12 миллиардов евро. Сейчас их стоимость выросла до 22 миллиардов.

Итак, чтобы внести ясность в вопрос: да, у России, очевидно, хорошо идёт торговля после начала спецоперации на Украине, несмотря на введённые санкции. Это не значит, что санкции не имели эффекта. Экспорт российской нефти с января снизился на 30 процентов, однако из-за того, что предложение нефти на рынке сократилось, цены с середины января до середины апреля выросли на 33 процента, что позволило России повысить доходы.

В отношении газа ситуация ещё более вопиющая. Поскольку страны европейского союза не могут обойтись без российского газа — он составляет 50 процентов всего газа, импортируемого Германией, и более 75 процентов импорта в таких странах, как Австрия и Финляндия, — мы продолжаем его покупать по заоблачным тарифам, ведь цены на газ выросли с 1 января на 85 процентов.

Всё это, очевидным образом, заставляет задаться вопросом об эффективности санкций в отношении России, ведь большая часть доходов от продажи углеводородов уходит в бюджет российского государства и позволяет финансировать спецоперацию на Украине.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2022 года.