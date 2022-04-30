Handelsblatt: Германия взялась за проект трубопровода для будущего терминала СПГ
Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, Германия начинает процедуру утверждения плана для прокладки трубопроводного соединения с целью последующего подключения будущего терминала сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене.
Заявка на утверждение плана была получена в пятницу, сообщил в Ганновере ответственный орган по утверждению подобных проектов, Государственное управление по горному делу, энергетике и геологии (LBEG).
С документами, прилагающимися к заявке, можно будет ознакомиться в интернете и в соответствующих муниципалитетах, начиная с 5 мая. Возражения против проекта могут быть представлены в течение одного месяца.
Как поясняет издание, новый трубопровод необходим для транспортировки импортируемого сжиженного природного газа после его обратного преобразования в газообразное состояние. Оператор газовых сетей Open Grid Europe хочет построить 26-километровый подземный трубопровод — от планируемого терминала для приёма сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене до следующего узла подключения к газотранспортной сети в Этцеле в Восточной Фризии.
От этого трубопровода также зависит, с какого момента сжиженный природный газ можно будет принимать в Вильгельмсхафене. На следующей неделе там начнутся первые предварительные работы по строительству плавучего терминала для импорта сжиженного газа.
Согласно более ранней информации, оператор газовых сетей Open Grid Europe ожидает, что строительство трубопровода начнётся в августе. Если против проекта не будет предпринято никаких юридических действий или не возникнет задержек, строительство трубопровода может быть завершено к концу 2022 года. По утверждению земельного правительства Нижней Саксонии, сжиженный природный газ можно будет импортировать через Вильгельмсхафен не позднее начала 2023 года, сообщает Handelsblatt.
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