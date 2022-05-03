La Croix: Европа хочет положиться на американский СПГ — но это не так-то просто

США рассчитывают благодаря добыче сланцевого газа заместить Россию, став главным поставщиком голубого топлива для Европы, пишет La Croix. Вместе с тем, как подчёркивает корреспондент издания, эту задачу «проще сформулировать, чем выполнить»: время работает явно против американцев.

Гражданину США Фреду Хатчинсону в последнее время то и дело приходится проводить встречи с представителями властей разных европейских стран, пишет французская La Croix. Как отмечает корреспондент издания, это вполне объяснимо: Хатчинсон возглавляет лоббистскую организацию LNG Allies, которая занимается продвижением интересов американских производителей сжиженного природного газа (СПГ).

В начале апреля он принимал делегацию посланников, представляющих сразу больше десятка государств, в том числе Эстонию, Францию и Болгарию, продолжает автор статьи. Хатчинсон организовал для европейцев в столице американской энергетики Хьюстоне встречу с крупнейшими в США производителями сланцевого газа, объём производства которого по всей стране в 2021 году достиг 223 млн кубометров в сутки. По информации La Croix, на мероприятии обсуждались шаги, которые можно было бы предпринять в краткосрочной перспективе для замещения российских энергоресурсов американскими.

На следующий день европейская делегация посетила расположенный на берегу Мексиканского залива там же в Техасе терминал СПГ «Сабин-Пасс», откуда в разные порты мира отправляются танкеры с американским газом, говорится в материале La Croix. «Не хотим упускать момент, — поведал изданию Фред Хатчинсон. — Нынешний период сулит американскому энергетическому сектору хорошие перспективы. С того момента, как в прошлом году у нас стала восстанавливаться экономика, мы фиксируем рост интереса к нашему газу со стороны китайских покупателей. Но после начала спецоперации на Украине мы вновь сосредоточили свою деятельность на Европе».

В апреле доля американского СПГ в общем объёме европейского газового импорта достигла 65%, напоминает корреспондент La Croix. Кроме того, Европа вот уже четвёртый месяц подряд становится главным импортёром газа из США, опережая Азию и Латинскую Америку. На фоне возросшего европейского спроса даже пришлось разворачивать американские танкеры, направлявшиеся в Японию и Южную Корею, подчёркивает журналист.

Поддержать такую тенденцию намеревается Джо Байден: в конце марта по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен американский президент пообещал, поработав с международными партнёрами, уже к концу нынешнего года довести объём поставок американского СПГ в Европу до 15 млрд кубометров. Еврокомиссия, со своей стороны, обязалась провести работу со странами — членами ЕС, дабы обеспечить как минимум до 2030 года спрос на американский газ в объёме около 50 млрд кубометров ежегодно, перечисляет автор статьи.

После того как Россия недавно приняла решение приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию, Министерство энергетики США дало двум строящимся в Техасе и Луизиане заводам СПГ разрешение на экспорт газа в Европу. Решение тепло приветствовали представители деловых кругов, которые «прекрасно осознают, какие экономические и геополитические возможности создаёт это возвращение к Европе», говорится материале La Croix. «Путин выступал против добычи в США сланцевого газа, — приводит корреспондент французской газеты мнение специалиста по истории энергетики Дэниэл Йергин. — Во-первых, он создаёт конкуренцию для российских энергоресурсов. Во-вторых же, он позволяет укрепить стратегическое положение США на мировом уровне».

У Америки, которая в 2022 году выбралась на первую строчку рейтинга стран — экспортёров СПГ, на реализацию своих амбиций средства есть, констатирует журналист La Croix. Как поведал изданию экспрет по энергетической политике Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Никос Цафос, в настоящий момент США в состоянии экспортировать 100 млн тонн СПГ, тогда как их «ещё не раскрытый потенциал» оценивается дополнительно в 186 млн тонн. Данный «потенциал» специалисты получили, подсчитав общий объём газа, который можно обрабатывать на ещё не построенных, но уже одобренных американским правительством заводах и терминалах СПГ, возведение которых начнётся сразу после заключения долгосрочных контрактов.

«С одной стороны, европейцы в настоящий момент ведут переоценку своей энергетической зависимости от Москвы. С другой — для реализации отдельных американских проектов ещё понадобятся инвестиции, — цитирует La Croix Цафоса. — Очевидно, что для того, чтобы отдалиться от России, Европе придётся вложить деньги в экспортные мощности США». Это тем более верно, что около сотни существующих терминалов СПГ в Америке уже сейчас работают на пределе пропускной способности.

Однако ввод в эксплуатацию новых терминалов может занять не один год, подчёркивает корреспондент La Croix. «В лучшем случае необходимо как минимум три года, — объясняет Фред Хатчинсон. — Такие объекты где вздумается не строят. Нужно, чтобы они были на твёрдой породе. Кроме того, надо строить и газопроводы. Одна только подготовка площадки под строительство может занять несколько лет! Не менее важную роль играют и препоны в плане финансирования. Как и с любым проектом стоимостью несколько миллиардов долларов, игроки на рынке не могут просто обратиться в какой-то один банк: им приходится договариваться о займах с консорциумами». По словам Хатчинсона, по всем этим причинам США до 2025 года значительно нарастить экспорт СПГ не удастся.

Европейские страны, в свою очередь, должны будут обзавестись инфраструктурой, предназначенной для нагрева газа и его возвращения в естественное состояние. «С точки зрения маршрута, Европа — это пункт назначения для американских судов приятный: если идти из Мексиканского залива, получается по прямой. Вместе с тем в странах-клиентах необходимо создать объекты для хранения, а также сеть газопроводов — причём достаточно обширную, чтобы избегать ситуаций «бутылочного горлышка», — разъяснил в интервью La Croix Фред Хатчинсон.

Наконец, и Европе, и США придётся учитывать соображения климатической безопасности, пишет La Croix. «Инфраструктурные объекты для СПГ возводятся за четыре-пять лет. Запускают такие проекты с горизонтом инвестирования порядка 20 лет. Но для европейских компаний, желающих уложиться в установленные Брюсселем целевые показатели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, такие сроки представляют проблему. Если в 2025 или 2030 году европейский потребитель ещё, быть может, и будет закупать газ, то в 2040-м, и уж тем более в 2045-м — нет. Американские компании, которые хотят развиваться при поддержке Европы, эта неувязка несколько сдерживает», — полагает Никос Цафос.

Как подытоживает корреспондент La Croix, Джо Байдену, на которого с одной стороны давят экологические организации, обвиняя его в отказе от своих обещаний в плане охраны окружающей среды, а с другой — представители энергосектора, готовые завоёвывать новые рынки, придётся как-то балансировать между двумя императивами. «Это двойной вызов, — признавала в конце апреля директор Совета нацбезопасности США по вопросам климата и энергетики Мелани Накагава. — Мы должны помогать европейцам диверсифицировать свои поставки СПГ, но при этом работать на то, чтобы в целом спрос на газ снижался».