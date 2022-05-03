Le Monde: как Путину не платить, но газ получать — ЕС пытается решить эту дилемму на саммитах

На этой неделе в Европе запланировано сразу несколько встреч, на которых европейские чиновники будут решать, как им избежать платы за российский газ в рублях, но при этом не навредить собственной экономике и не вызвать общественные протесты. Как пишет Le Monde, к этому вопросу добавляется ещё и проблема с эмбарго на нефть.

Европейцы оказались меж двух огней, пишет Le Monde: они не хотят финансировать Путина и при этом стараются избежать нового экономического спада. Поэтому они хотят понять, как максимально быстро научиться жить без российского газа, но при этом не поставить под угрозу свою экономику.

На этой неделе в ЕС намечено несколько встреч, которые должны показать, насколько европейцы способны сочетать обе цели. И первая встреча уже состоялась в понедельник в Брюсселе, где собрались европейские министры энергетики. Её созвали в экстренном порядке после того, как Москва прекратила поставки газа Польше и Болгарии, поскольку они отказались платить за него в рублях.

Как поясняет издание, 97% поставок российского газа осуществляются в долларах и евро. Но Россия в одностороннем порядке изменила условия контрактов, потребовав, чтобы клиенты «Газпрома» открывали счета в Газпромбанке, передавали туда плату за газ в валюте, а банк будет обменивать её на рубли. И только когда денежные средства в рублях поступит в Россию, тогда транш будет считаться совершённым. Это как раз не устраивает европейцев: они говорят, что непонятны ни сроки, ни курс конвертации. По их мнению, такой механизм будет похож на кредит российскому Центральному банку — а это нарушение санкций.

Польша и Болгария отказались так делать и поплатились, пишет автор статьи. При этом для России их потеря имеет минимальное значение, поскольку их закупки составляли 8% от общеевропейских. А сами Польша и Болгария ожидали такого исхода и теперь рассчитывают на помощь соседей.

В Брюсселе отмечают, что любая страна может попасть в такую же ситуацию. Около 20 мая наступает срок оплаты для Германии, Австрии, Нидерландов и Италии. Некоторые компании рассматривают возможность открытия счёта в Газпромбанке, а Венгрия уже сказала, что готова платить в рублях.

Автор статьи отмечает, что ЕС больше 40% газа импортирует из России, поэтому у Москвы есть возможность остановить, например, работу европейской промышленности. И европейские министры на своей встрече главным образом хотели показать единство позиций европейцев. Так, по её итогам французский министр экологического перехода заявила, что все европейские страны сходятся во мнении, что будут продолжать платить в евро. Но при этом некоторые члены ЕС готовы любыми средствами предотвращать остановку поставок. Однако выработать какой-то механизм, который бы позволил сделать и то, и то, им пока не удалось. Они рассчитывают это сделать на ближайших встречах.

И они будут непростыми, предупреждает автор статьи. Если на поставки российского угля Европа уже наложила эмбарго, то теперь ей нужно принять решение по поводу российской нефти. Во вторник Еврокомиссия должна представить свои соображения по этому поводу.

И хотя европейцы решительно настроены отказаться от российской нефти, им важно сделать так, чтобы цена на нефть при этом не взлетела ещё выше. Иначе Россия от этого только выиграет, когда будет продавать нефть другим странам по более высокой цене. А в Европе, наоборот, могут возникнуть общественные протесты. Поэтому даже Вашингтон говорит об осторожности в отношении эмбарго на российскую нефть.

Автор статьи предполагает, что если эмбарго и будет, то с переходным периодом до конца года. В таком случае Европа рассчитывает, например, убедить за это время Индию и другие страны «не играть в игры Владимира Путина» и не покупать вместо Европы российскую нефть.

Наконец, Венгрия и Словакия должны пересмотреть свои позиции, пишет автор статьи. Эти страны не имеют выхода к морю — они зависят от поставок российских энергоресурсов по трубопроводам. Но Le Monde настаивает, что и они должны поддержать новый пакет европейских санкций, который нужно принимать единогласно.