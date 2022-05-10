Reuters: немецкая энергетическая компания VNG согласилась оплачивать российский газ по новой схеме

Концерн VNG, являющийся одним из крупнейших покупателей российского газа в Германии, согласился оплачивать газ по новой схеме, пишет Reuters. Как сообщает издание, в заявлении компании говорится, что она будет перечислять плату в евро на счёт в Газпромбанке и не ожидает никаких проблем с дальнейшей конвертацией этой суммы в рубли.
Немецкая энергетическая компания VNG согласилась оплачивать газ в евро на счета Газпромбанка и не ожидает никаких проблем при конвертации прибыли в рубли, пишет Reuters. Как отмечает издание, таким образом компания приняла ключевое требование России по оплате газа по новой схеме.
Решение VNG происходит на фоне того, что европейские покупатели российского газа пытаются разобраться в новой схеме оплаты, предложенной Москвой, пишет Reuters. Многие европейские потребители опасаются, что согласие на открытие счетов в Газпромбанке будет считаться нарушением санкций. Однако в VNG заявили, что предприняли все необходимые меры для соблюдения текущих санкционных правил.
Как пишет Reuters, в своём заявлении VNG подчеркнула, что будет осуществлять оплату в евро на счета Газпромбанка в соответствии с согласованной процедурой. «Мы также ожидаем, что конвертация в рубли будет осуществляться беспрепятственно. По крайней мере открытие счёта прошло без каких-либо сложностей», — приводит издание отрывок из заявления VNG.
VNG является одним из крупнейших покупателей российского газа в Германии наряду с Uniper и RWE, пишет Reuters.
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