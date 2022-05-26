ZDF: если бы все в мире потребляли, как американцы, нам понадобилось бы пять планет Земля

Если бы все люди на Земле потребляли столько же, сколько немцы, для их обеспечения понадобилось бы почти три наших планеты, а если бы весь мир перенял образ жизни США — даже пять, сообщает телеканал ZDF. К такому выводу пришли эксперты ЮНИСЕФ. При этом согласно отчёту организации, даже самые богатые страны мира не всегда могут обеспечить здоровую среду для жизни детей, потому что уровень загрязнения природы в них слишком высок.

Если бы все люди потребляли столько, сколько потребляет население большинства стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), для них потребовалось бы 3,3 планеты, подобных Земле, заключили учёные из исследовательского центра Unicef Innocenti. Как сообщает немецкий телеканал ZDF, в Германии потребление ресурсов также слишком велико: согласно докладу ЮНИСЕФ, для такого образа жизни, как у немцев, по всей планете потребовалось бы 2,9 Земли.

Согласно последнему отчёту, дети в самых богатых странах мира растут в сравнительно здоровой среде, но в то же время большинство этих стран вносят непропорционально большой вклад в разрушение окружающей среды по всему миру.

Например, если бы каждый человек потреблял столько же ресурсов, сколько жители Канады, Люксембурга и США, потребовалось бы не менее пяти планет Земля, заявили в ЮНИСЕФ. Для отчёта ЮНИСЕФ были собраны данные из 39 стран ОЭСР и Европейского союза, отмечает немецкий телеканал.

Финляндия, Исландия и Норвегия обеспечивают здоровую окружающую среду для своего потомства, но в то же время отличаются весьма высоким уровнем выбросов парниковых газов, высоким потреблением ресурсов и большим количеством электронных отходов — с последствиями для других регионов мира.

Исследователям было интересно выяснить, насколько соответствующие страны преуспели в создании здоровой, благоприятной для детей среды. В то же время, однако, был изучен и оставляемый ими экологический след, например, доля страны в изменении климата, потреблении ресурсов и производстве электронных отходов.

На вершине итогового рейтинга стран оказались Испания, Ирландия и Португалия. Эти три страны предлагают детям, живущим в них, хорошие условия, по сравнению с другими, и при этом не слишком сильно способствуют усугублению глобальных экологических проблем. Германия находится в верхней трети рейтинга, на 9-м месте. «Правительство Германии должно наверстать упущенное и может, например, использовать нынешнее председательство в G7 для достижения решающего прогресса в защите климата и окружающей среды», — отмечает в связи с этим представитель ЮНИСЕФ в Германии Кристиан Шнайдер.

Некоторые из самых богатых стран мира, включая Австралию, Бельгию, Канаду и США, оказывают серьёзное влияние на окружающую среду по всему миру, которое исследователи измеряют выбросами углекислого газа, производством электронных отходов и потреблением ресурсов на душу населения. В то же время они находятся в самом низу рейтинга международного сравнения, когда речь идёт о создании здоровой среды для их собственных детей. Соответственно, они показывают особенно плохие результаты, подчёркивает ZDF.

«Большинство богатых стран не в состоянии создать здоровую среду для всех детей в пределах своих границ и, более того, способствуют разрушению среды обитания детей в других частях мира», — констатирует директор центра Unicef Innocenti Гунилла Олссон.

В Бельгии, Чехии, Израиле, Нидерландах, Польше и Швейцарии более чем один из двенадцати детей подвергается воздействию высокого уровня пестицидов, что ЮНИСЕФ приводит в качестве примера «экологического стресса». Во всех участвовавших в исследовании странах, вместе взятых, более чем у 20 млн детей зафиксирован повышенный уровень свинца в крови.

Среди прочего, Детский фонд ООН призывает правительства и компании принять незамедлительные меры для выполнения взятых на себя обязательств по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году. Кроме того, интересы детей должны учитываться, а сами дети — быть вовлечены в процесс принятия решений на всех уровнях, призывает международная организация.