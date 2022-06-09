France 24 Оригинал

France 24: с 2035 года в ЕС будут выпускать только электромобили — но не все этим довольны

Материал представлен в переводе ИноТВ
После долгих дискуссий депутаты Европарламента проголосовали за предложение Европейской комиссии, предусматривающее полный запрет с 2035 года на производство новых автомобилей, конструкция которых приводит к выбросу парниковых газов. Это фактически означает, что все европейцы должны будут постепенно пересаживаться на электромобили. Однако у некоторых экспертов и обычных жителей есть сомнения в том, что такие планы увенчаются успехом, передаёт France 24.

«Зелёный переход» в Европе набирает обороты, и вскоре будущим для европейской автомобильной промышленности может стать выпуск 100% электрических автомобилей. После нескольких недель дебатов депутаты Европарламента проголосовали за введение с 2035 года запрета на продажу автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, а также гибридных машин. 

ПАСКАЛЬ КАНФИН, евродепутат и глава комиссии по окружающей среде: Если мы хотим реагировать на изменения климата, мы должны использовать автомобили, которые не загрязняют окружающую среду и не содержат диоксида углерода. Это историческое решение Европейского парламента. Мы первые, кто это сделал, и мы гордимся этим. 

Однако многие французы могут быть не готовы к таким переменам. Здесь, как и в сельской местности по всей стране, автомобиль является жизненно важным и зачастую практически единственным видом транспорта. Поэтому местные жители не совсем довольны новым запретом. 

ЖЕНЩИНА: Речь идёт о расстояниях и о подзарядке автомобиля. Я целый час нахожусь в дороге утром и ещё столько же вечером. Я обеспокоена. 

Предлагаемый закон принят в связи с намерением Евросоюза сократить выбросы парниковых газов в ближайшие годы, чтобы хотя бы частично избежать катастрофических изменений климата. Автомобили производят около 20% всех выбросов на континенте. Однако некоторые опасаются, что запрет может иметь неприятные последствия, если новые электромобили окажутся слишком дорогими. 

АРНО ЭЙМЕ, эксперт по транспорту в SIA Partners: Одно из опасений заключается в том, что если в 2035 году электромобили всё ещё будут дороже, чем обычные машины, то люди могут предпочесть не покупать новое — и в результате будут дольше эксплуатировать свои старые автомобили, загрязняющие окружающую среду. А возможно, даже арендуют ещё одну машину с двигателем, работающим от горючего топлива. Это будет означать, что мы не достигнем цели. 

Государства — члены ЕС еще должны дать «зелёный свет» предложенному запрету. Но ожидается, что они поддержат эту меру. 

Дата выхода в эфир 09 июня 2022 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France 24 Франция Европа
теги
автомобиль бензин Брюссель выбросы глобальное потепление Европа Европейский парламент Евросоюз загрязнение климат окружающая среда транспорт экология электроника
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров