Bloomberg: ЮАР задумалась о покупке российской нефти

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13:01 Набиуллина заявила, что в России не будет запрета на хождение доллара, евро и других валют Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что запрета на хождение доллара, евро или других валют в стране не будет.

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12:59 Фетисов в шутку предложил выкрасть Кубок Стэнли и привезти его в Россию Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию.

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