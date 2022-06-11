France 24: «никогда не видели ничего подобного» — ЮАР борется с масштабным нашествием саранчи

На смену многолетней засухе в ЮАР пришла другая напасть — саранча, передаёт France 24. В настоящий момент фермеры при поддержке властей изо всех сил пытаются разобраться с этой проблемой, а некоторые, как отмечается в материале, даже призвали правительство объявить это национальным бедствием.

Территории Восточно-Капской провинции оправляются от сильнейшей за всё время наблюдений засухи. Однако, когда в 2020 году закончился 7-летний период засух, появилась новая угроза.



КЭМЕРОН ДЕ ВЕТ, фермер: Они съедают всё до травинки.



Семья Кэмерона де Вета занималась фермерством в Сомерсет-Ист с 1820 года. Они никогда не видели ничего подобного.



КЭМЕРОН ДЕ ВЕТ: Посмотрите: там, где они сидят, голые участки земли. Всё уничтожено. Кормить (скот. — ИноТВ) тут реально нечем. Это сухая солома.



В прошлом году саранча пришла на эту ферму и за два месяца поела все здешние пастбища. Некоторые из этих животных голодали. И нынешняя зима вызывает у Кэмерона тревогу.



КЭМЕРОН ДЕ ВЕТ: В прошлом году мы потеряли где-то три-четыре тысячи акров пастбищ. Правительству нужно понять, что если так будет продолжаться ближайшие несколько лет, у нас может возникнуть продовольственный кризис.



Министерство сельского хозяйства назначило в каждый район волонтёров, таких как Шарне, чтобы помочь бороться с нашествием саранчи. Они следят за её распространением и раздают предоставленные правительством инсектициды. Всего за один день за помощью обратились фермеры из 38 различных мест.



ШАРНЕ ВИЛЪЮН ВАН ДЕРГЕНД, районный инспектор по борьбе с саранчой: В настоящий момент они начали перемещаться. Контролировать их уже не получается, поскольку, когда становится слишком жарко, яд испаряется и не доходит до саранчи. В результате ситуация становится чересчур путанной.



На эти фермерские угодья команды выходят на рассвете. Жидкие инсектициды убивают мгновенно. Порошок используется на более крупных площадях. В запасе лишь один-два часа до того, как взойдёт солнце, и саранча поднимется в воздух. Саранча откладывает яйца, из которых вылупляется потомство, когда начинаются летние дожди. Таким образом начинается очередной цикл нашествий саранчи.



Брент Макнамара — глава организации, занимающейся обширными территориями этой провинции. По его словам, нынешнему кризису поспособствовало изменение климата. Он также заявил, что фермеры делают всё возможное для борьбы с этой глобальной проблемой.



БРЕНТ МАКНАМАРА, глава организации Agri — Eastern Cape: В этих внезапно изменившихся обстоятельствах нам нужны радикальные перемены в методах ведения сельского хозяйства, что сопровождается негативной экономической реакцией.



Некоторые призвали правительство объявить нашествие саранчи национальным бедствием, но, по словам Брента, это ничего не изменит.



Дата публикации 09 июня 2022 года.