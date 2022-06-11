France 24: «никогда не видели ничего подобного» — ЮАР борется с масштабным нашествием саранчи

На смену многолетней засухе в ЮАР пришла другая напасть — саранча, передаёт France 24. В настоящий момент фермеры при поддержке властей изо всех сил пытаются разобраться с этой проблемой, а некоторые, как отмечается в материале, даже призвали правительство объявить это национальным бедствием.
Территории Восточно-Капской провинции оправляются от сильнейшей за всё время наблюдений засухи. Однако, когда в 2020 году закончился 7-летний период засух, появилась новая угроза.
КЭМЕРОН ДЕ ВЕТ, фермер: Они съедают всё до травинки.
Семья Кэмерона де Вета занималась фермерством в Сомерсет-Ист с 1820 года. Они никогда не видели ничего подобного.
КЭМЕРОН ДЕ ВЕТ:Посмотрите: там, где они сидят, голые участки земли. Всё уничтожено. Кормить (скот. — ИноТВ) тут реально нечем. Это сухая солома.
В прошлом году саранча пришла на эту ферму и за два месяца поела все здешние пастбища. Некоторые из этих животных голодали. И нынешняя зима вызывает у Кэмерона тревогу.
КЭМЕРОН ДЕ ВЕТ: В прошлом году мы потеряли где-то три-четыре тысячи акров пастбищ. Правительству нужно понять, что если так будет продолжаться ближайшие несколько лет, у нас может возникнуть продовольственный кризис.
Министерство сельского хозяйства назначило в каждый район волонтёров, таких как Шарне, чтобы помочь бороться с нашествием саранчи. Они следят за её распространением и раздают предоставленные правительством инсектициды. Всего за один день за помощью обратились фермеры из 38 различных мест.
ШАРНЕ ВИЛЪЮН ВАН ДЕРГЕНД, районный инспектор по борьбе с саранчой: В настоящий момент они начали перемещаться. Контролировать их уже не получается, поскольку, когда становится слишком жарко, яд испаряется и не доходит до саранчи. В результате ситуация становится чересчур путанной.
На эти фермерские угодья команды выходят на рассвете. Жидкие инсектициды убивают мгновенно. Порошок используется на более крупных площадях. В запасе лишь один-два часа до того, как взойдёт солнце, и саранча поднимется в воздух. Саранча откладывает яйца, из которых вылупляется потомство, когда начинаются летние дожди. Таким образом начинается очередной цикл нашествий саранчи.
Брент Макнамара — глава организации, занимающейся обширными территориями этой провинции. По его словам, нынешнему кризису поспособствовало изменение климата. Он также заявил, что фермеры делают всё возможное для борьбы с этой глобальной проблемой.
БРЕНТ МАКНАМАРА, глава организации Agri — Eastern Cape: В этих внезапно изменившихся обстоятельствах нам нужны радикальные перемены в методах ведения сельского хозяйства, что сопровождается негативной экономической реакцией.
Некоторые призвали правительство объявить нашествие саранчи национальным бедствием, но, по словам Брента, это ничего не изменит.
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